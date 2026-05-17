در شرایطی که بحرانهای اقتصادی ، امنیتی و اجتماعی یکی پس از دیگری بر کشور سایه انداختهاند، آموزش بیش از هر زمان دیگری به حاشیه رانده شده و نگرانیها درباره عادیسازی تعطیلی مدارس افزایش یافته است.
محمدرضا نیکنژاد، کارشناس آموزش، معتقد است آموزش در ایران نهفقط قربانی بحرانها، بلکه قربانی بیاولویتی ساختاری شده است. او میگوید: «متأسفانه آموزش در ایران فقط مورد بیتوجهی دولت نیست؛ در بخشهایی از جامعه هم اهمیت گذشته را ندارد. مشکل اینجاست که آموزش عملاً در بحرانهای بزرگتر گم شده است.
» او تأکید میکند که در شرایط فعلی، آموزش دیگر دغدغه اصلی سیاستگذاران نیست: «اگر شرایط عادی بود، الان باید درباره «آموزش در بحران» برنامهریزی جدی میشد؛ باید سازوکارهای حمایتی، روانی و آموزشی ویژهای برای دانشآموزان طراحی میشد. اما امروز نه برای دولت، نه برای جامعه و نه حتی برای بخشی از خانوادهها، آموزش در اولویت نیست و این بسیار نگرانکننده است
