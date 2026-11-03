رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روز ۱۳ آبان تأکید کرد که مسئولان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هرگز تسلیم دشمن نخواهند شد و از دستور قاطع رهبری برای مقابله با تجاوز حمایت می‌کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در دیدار با هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بر پایداری ملت ایران در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد. وی با دعوت از مردم برای حضور در مراسم روز ۱۳ آبان ، اعلام داشت که مسئولان، ملت مبعوث‌شده و نیروهای مسلح کشور هیچ‌گاه اهل تسلیم نیستند.

رد ادعاهای دشمن در تجزیه و نابودی ساختار

آیت‌الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد که دشمن آمریکایی و صهیونیستی در حمله به ایران اهداف متعددی از جمله تجزیه کشور، نابودی قدرت نظامی و از بین بردن ساختار حکومتی را دنبال می‌کرد اما در تحقق هیچ‌یک موفق نشد. این مقام مسئول افزود که اگرچه کشورها در گذشته حمایت‌های گسترده‌ای از دشمنان ملت ایران داشته‌اند، اما امروزه آن‌ها این حمایت‌ها را انکار می‌کنند.

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تربیت الهی و پشتوانه معنوی مقاومت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت که خداوند ملت ایران را از ابتدای انقلاب تحت ولایت خود قرار داده و این ملت در گذر از مشکلاتی چون جنگ و تحریم‌ها آبدیده شده است. وی تصریح کرد که ملت فهیم ایران در پرتو تربیت الهی ائمه اطهار و اولیای الهی همچون امام خمینی و امام شهید رشد یافته و مسیر کمال را پیموده است.

دستور قاطع رهبری برای پاسخ سریع به تجاوز

آیت‌الله آملی لاریجانی با تشکر از دستور اخیر مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح، گفت که در صورت تجاوز مجدد دشمن، پاسخی سریع و قاطع بدون محدودیت جغرافیایی داده خواهد شد. بر اساس این دستور، هر نقطه‌ای که منافع دشمن در آن قرار دارد باید در معرض حمله نیروهای مسلح قرار گیرد تا اندیشه تجاوز دوباره از ذهن آنان خارج شود.

اشاره به آیات قرآن کریم درباره نصرت الهی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیاتی از سوره آل‌عمران درباره جنگ بدر، توضیح داد که خداوند مؤمنان را حتی در موضع ضعف یاری کرده است. آیت‌الله آملی لاریجانی بیان کرد که قدرت از باطن می‌جوشد و لزوماً ریشه در توانایی‌های مادی ندارد و هرگاه خداوند ملتی را اهل صبر و تقوا بیابد، آن را از باطن تقویت می‌کند.

تأکید بر ایستادگی نهایی در برابر استکبار

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، امیدوار شد که ملت ایران با حضور در مراسم استکبارستیزی، بار دیگر بر این حقیقت تأکید کنند که هرگز زیر بار زور و استکبار نخواهند رفت. وی افزود که آمریکا اهل صلح نیست و تنها به دنبال تسلیم کردن ملت ایران و دست‌اندازی به منابع کشور است.