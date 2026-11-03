رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیروزی‌های ملت ایران در برابر فشارهای دشمن، بر مقاومت و عدم تسلیم شدن در برابر زورگویی‌ها تاکید کرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در ابتدای جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که همزمان با ایام فاطمیه برگزار شد، سخنانی را درباره جایگاه ملت ایران در برابر فشارهای خارجی ایراد کرد. وی ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت که خداوند قلوب مؤمنان را به انوار محبت اهل بیت منور می‌دارد و تأکید کرد که ائمه اطهار طریق الی‌الله هستند.

تحلیل وضعیت ژئوپلیتیک و مقاومت ملی

آملی لاریجانی بیان داشت که ملت شریف ایران امروز در شرایط خاصی قرار دارد و با خباثت‌ها و رذالت‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مواجه است. این دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا ملت ایران را به زانو درآورد و وادار به تسلیم کند، اما تاکنون به این هدف دست نیافته و هرگز نیز نخواهد توانست.

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وی افزود که ملت ایران در عرصه جهانی مورد تحسین ملت‌های آزاده قرار گرفته است. حتی کسانی که بزرگ‌ترین ظلم‌ها را در حق ایران روا داشته‌اند، اذعان دارند که ایران مرزهای توانایی را درنوردیده و نشان داده است که ملتی که از نظر ظواهر در تراز قدرت‌های بزرگ نیست، می‌تواند در برابر بزرگ‌ترین ابرقدرت جهان بایستد.

اهداف شکست‌خورده دشمنان علیه ایران

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه دشمن در حمله به ایران اهداف متعددی را دنبال می‌کرد، تصریح کرد که در تحقق هیچ‌یک از آنها موفق نشد. دشمنان به دنبال تجزیه ایران، نابودی قدرت نظامی کشور و از بین بردن ساختار حکومتی جمهوری اسلامی بودند، اما در دستیابی به این اهداف توفیقی نداشتند.

این پیروزی برای ملت بزرگ ایران دستاورد کوچکی نیست. آملی لاریجانی اشاره کرد که شمار زیادی از کشورها حمایت خود از دشمن آمریکایی و صهیونیستی را انکار می‌کنند، اما به‌خوبی می‌دانند که در گذشته حمایت‌های گسترده‌ای از دشمنان ملت ایران داشته‌اند. این کشورها اگرچه امروز ادعای بی‌طرفی می‌کنند، اما سابقه حمایتشان از تجاوزگران روشن است.

آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ قاطع

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه خداوند متعال ملت ایران را از ابتدای انقلاب برای چنین روزهایی تحت ولایت خود قرار داده است، خاطرنشان کرد که ملت ایران از همان آغاز با مشکلاتی مانند جنگ و تحریم‌ها روبه‌رو بوده اما آبدیده شده است. ملت فهیم ایران به‌درستی می‌داند در برابر ظلم و استکبار چگونه باید عمل کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی ضمن تشکر از دستور اخیر مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح، گفت که رهبر انقلاب دستور قاطعی صادر کردند تا در صورت تجاوز مجدد، پاسخی سریع و قاطع بدون محدودیت جغرافیایی داده شود. بر این اساس، هر نقطه‌ای که منافع دشمن در آن است، باید در معرض حمله قرار گیرد تا اندیشه تجاوز دوباره از ذهن آنان خارج شود.

وعده نصرت الهی و یوم‌الله ۱۳ آبان

وی با تأکید بر ضرورت مهار دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، اظهار داشت که آمریکایی‌ها اهل صلح نیستند بلکه به دنبال تسلیم کردن ملت ایران و دست‌اندازی به منابع کشور هستند. آملی لاریجانی گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را یادآور شد و امیدوار شد ملت ایران بار دیگر بر عدم تسلیم در برابر زورگویی‌ها تاکید کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیاتی از سوره آل‌عمران درباره جنگ بدر، بیان داشت که خداوند متعال فرموده است شما را در حالی که ضعیف بودید یاری کرد. وی افزود که ملائکه نازل شدند و مؤمنان را به پیروزی رساندند و خداوند وعده داده اگر اهل صبر و تقوا باشید، با پنج هزار ملائکه یاری خواهید شد.

آملی لاریجانی در پایان ابراز امیدواری کرد که ملت ایران امروز نمونه‌ای از اقتدار ایمانی باشد و با برخورداری از لطف و رحمت الهی، از مشکلات و دشواری‌های پیش‌رو به سلامت عبور کند. وی تأکید کرد که قرار نیست خداوند همواره مؤمنان را از طریق اسباب مادی یاری کند، بلکه هرگاه ملتی را اهل صبر و تقوا بیابد، از باطن تقویت خواهد کرد.