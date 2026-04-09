درگیری لفظی مقامات آمریکایی و ایرانی بر سر آتشبس، رایزنیهای دیپلماتیک و تاکید بر عدم شمول لبنان در توافق، محور اصلی اخبار.
در این صفحه، جدیدترین اخبار مربوط به حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران را در روز چهارشنبه نوزدهم فروردین سال 1405 خورشیدی (برابر با هشتم آوریل 2026 میلادی) دنبال کنید. واکنش معاون رئیسجمهور آمریکا به اظهارات رئیس مجلس ایران ، محمدباقر قالیباف ، موضوع نخست این صفحه است. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، در پاسخ به ادعاهای قالیباف مبنی بر نقض آتشبس ، اعلام کرد که توافق آتشبس با ایران ، شامل لبنان نمیشود.
او با اشاره به دشواریهای ذاتی آتشبسها، تاکید کرد که ایالات متحده هرگز وعدهای مبنی بر گنجاندن لبنان در این توافق نداده است. ونس در ادامه گفت: «اگر ایران میخواهد مذاکرات را بهخاطر درگیریهای لبنان که ارتباطی به آنها ندارد و ما هم هرگز نگفتیم بخشی از توافق است، به شکست بکشاند، این انتخاب آنهاست. ما فکر میکنیم این کار احمقانه است، اما تصمیم با خودشان است.» قالیباف پیشتر، تداوم درگیریها در لبنان، ورود پهپادها به حریم هوایی ایران و «انکار حق غنیسازی ایران» را از موارد نقض آتشبس توسط آمریکا دانسته بود. در ادامه اخبار، رایزنیهای دیپلماتیک امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، با مقامات ایرانی و آمریکایی مورد توجه قرار گرفته است. ماکرون از گفتگوی تلفنی خود با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا خبر داد و بر لزوم برقراری آتشبس در تمامی جبههها، از جمله لبنان، تاکید کرد. ماکرون این پایبندی را شرط اصلی برای اعتبار و پایداری توافق دانست و بر این باور است که توافق فعلی باید زمینهساز مذاکرات جامعتری باشد که امنیت همگانی در خاورمیانه را تضمین کند. وی همچنین بر نقش فعال فرانسه در همکاری با شرکای منطقهای تاکید کرد و افزود که این کشور تمام تلاش خود را برای دستیابی به یک ثبات طولانیمدت با مشارکت همه طرفهای ذینفع به کار خواهد گرفت. در همین حال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در بیانیهای با اشاره به نقض سه بند کلیدی از طرح دهبندی ایران که مبنای مذاکرات بوده است، اعلام کرد که در این شرایط، نه آتشبس دوطرفه معنایی دارد و نه مذاکرات. قالیباف نقض بند اول طرح (آتشبس در لبنان)، ورود پهپادها به حریم هوایی ایران و انکار حق غنیسازی را از موارد نقض دانست. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز در اظهاراتی جداگانه تاکید کرد که لبنان شامل توافق آتشبس میان ایالات متحده و ایران نمیشود. ترامپ، جنگ اسرائیل علیه حزبالله را یک «درگیری مجزا» توصیف کرد. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید نیز با تکرار سخنان رئیسجمهور، اعلام کرد که لبنان بخشی از آتشبس ابلاغشده به طرفهای درگیر نیست. او همچنین گمانهزنیها مبنی بر تلاش اسرائیل برای تضعیف توافق را رد کرد و بر اتحاد و شراکت ایالات متحده با اسرائیل تاکید کرد. این تحولات نشاندهنده پیچیدگیهای موجود در فرآیند آتشبس و تلاش برای دستیابی به یک توافق پایدار در منطقه است. اختلافات بر سر مفاد توافق، بهویژه در مورد لبنان، همچنان یک مانع اساسی به شمار میرود. همچنین، موضعگیریهای متناقض مقامات طرفین، چشمانداز دستیابی به یک راهحل جامع را با ابهام مواجه کرده است. ادامه رایزنیهای دیپلماتیک و تلاش برای حفظ کانالهای ارتباطی، برای کاهش تنشها و پیشبرد مذاکرات ضروری به نظر میرسد. در نهایت، پایبندی به تعهدات و در نظر گرفتن منافع مشترک، میتواند به ایجاد ثبات و امنیت در منطقه کمک کند
