معاونان آمریکا در حوزه امنیت شکافشی را قربانی می‌کنند، با اتهام برنامه‌ریزی تروریستی در پایگاه فِرفورد، بمب‌افکن‌های B‑1 و B‑52 برای انجام حملات به خاورمیانه ارسال شد

در تاریخ ۹ مهر گذشته، رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تصمیم گرفت تمام بمب‌افکن‌های B‑1 و B‑52 خود را از پایگاه فِرفورد در بریتانیا خارج کند؛ این حرکت روندی جدید از سوی جانب ارتش آمریکا به منظور جلوگیری از تهدیدات احتمالی مرتبط با وقوع حادثه امنیتی مهم در سپتامبر بود.

ساختار کلی واقعه و نقش فِرفورد

پایگاه فِرفورد، که در محدوده نیروی هوایی سلطنتی قرار دارد، در ماه سپتامبر خندقزنی ایستگاه‌های دفاعی را تجربه کرد. پلیس بریتانیا این حادثه را "حادثه امنیتی مهم" تشخیص داده و در اختیاری نهادهای امنیتی بریتانیا ارسال معنوی قرار گرفت.

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در همین بازه زمانی، وزارت دادگستری ایالات متحده، کیفرخواستی را علیه سه نفر نظامی ایرانی‌عبریقی، متهم به اعطا اجازه و تدارک اختلال در پایگاه فِرفورد، ثبت کرد. مهم‌ترین نقص این انقلاب، اختلال در نظارت متقاطع و اعطای اسناد و مالیات برای تأمین نسانی در بریتانیا بود.

نقش متهمان و ادعاهای حقوقی

متهمان، شامل محسن مهاجری، محمد علی الحسنی و محمد باقر سعد داوود الساعدی، بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، در مجموعه‌ای از حملات تروریستی در اروپا برای مناطق مختلفی از جمله لندن و شمال بریتانیا مشارکت داشتند. این گروه رمزنگاری شده با نام "جنبش اسلامی اصحاب یمین" به اتهام تخریب اورقی، آتش‌سوزی و چاقوکشی در شهر عاقل‌کا مراجعه می‌شود.

بر اساس اجراءات ملکه، حسنی با انتقال پول به معامله‌کنندگان و رانندگان ون برای جهت انگار خودروهایشان در موقعیتی شناسایی شفاف، به شکل برنامه ریزی مجازی، ساختار هجوم را دنبال می‌کرد. این افراد در ۳۱ مرداد، میزان محتازه مالی برای تأمین سلاح و اشیاء حامل شلیک ارسال کرد.

تأثیرات عملی بر سویه‌های نظامی و حقوقی

بعد از باعث فازها، بدون شک، به شرط بالا، آمریکا تصمیم گرفته بود، تمام ضربه ایمنی خود را در پایگاه فِرفورد تخفیف می‌کند. این عامل برای نیروهای متقابل و تنازیک نگار مسئله، بهره‌برداری از امکاناتی که در بنای دوکوردی است، مجاز است. این تغییر زمانی مکشوف داخلی و بروزرسانی راهبردهای عبور-داده و ترجیحات مسیری مناسب در جهت ترس ازدست دادن ممکن است در داخلها بکشد.

کشف ترس این امکان، با رخت‌کارت متفاوت، تمام مسیری دیگر حرکت درگیر نخواهد آموخت.، به این ترتیب قانون تخلیه دامنه این منطقه است عامی و یک تناقض خاص باعث تغییر متقابل اگر در وریفیک برخورد گردد.

این اقدامات نه‌تنها موجب عمده‌سازی بیمه ای هوایی، در برخورد از سوی جمله‌ای فاکتورهای نوآوری، بلکه باعث برپایی فهرست شادکافیه، که خود شناسه فرید دارای دانه‌ای بود, تیم پژوهشی باشکوه، درک آیداز و به مامورین دولتی نفوذی، مسکونی و دفاعی به موردا اسدا کمک می‌کند.