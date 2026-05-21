آمریکا در حال تدوین گزینه‌های نظامی علیه کوبا برای ترامپ است

آمریکا در حال تدوین گزینه‌های نظامی علیه کوبا برای ترامپ است
📆5/21/2026 2:52 AM
در پی متهم شدن رییس‌جمهوری پیشین کوبا به قتل در پرونده سرنگونی دو هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه، نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال تدوین گزینه‌های نظامی علیه کوبا برای ارائه به دونالد ترامپ هستند.

در پی متهم شدن رائول کاسترو، رییس‌جمهوری پیشین کوبا ، از سوی وزارت دادگستری آمریکا به قتل در پرونده سرنگونی دو هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه، سی‌بی‌اس گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال تدوین گزینه‌های نظامی علیه کوبا برای ارائه به دونالد ترامپ هستند.

دادستان‌های فدرال فلوریدا صبح چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت به وقت محلی با برگزاری یک نشست خبری در میامی کیفرخواستی را علنی کردند که در آن رائول کاسترو، و پنج نفر دیگر در ارتباط با سرنگونی مرگبار دو هواپیما به دست ارتش کوبا در سال ۱۹۹۶ به قتل متهم شده است. سرنگونی این هواپیما به کشته شدن چهار تبعه آمریکایی منجر شد

