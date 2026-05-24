توفانهای دریایی آمریکایی در ونزوئلا با یک رزمایش بزرگ، واکنش سریع نیروهای نظامی را تمرین کردند. این رزمایش تنها چهار ماه پس از عملیات آمریکا برای بازداشت نیکلاس مادورو در زمان رهبریاش بر ونزوئلا، انجام شد.
هواگرد آمریکایی آسپری (آرشیو) تفنگداران دریایی آمریکا روز شنبه ۲ خرداد یک رزمایش گسترده « واکنش سریع » و تخلیه اضطراری را در سفارت ایالات متحده در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، برگزار کردند.
این رزمایش تنها چهار ماه پس از عملیات خیرهکننده آمریکا برای بازداشت نیکلاس مادورو در زمان رهبریاش بر ونزوئلا، انجام شد. به گزارش وبسایت «تسکاندپرپوز» بر اساس تصاویر منتشرشده از سوی سفارت آمریکا در کاراکاس، دو فروند هواگرد آسپری اموی-۲۲ متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا بر فراز پایتخت ونزوئلا پرواز کردند و سپس در محوطه سفارت فرود آمدند. در جریان این رزمایش، تفنگداران دریایی از هواگردها پیاده شدند و عملیات تخلیه اضطراری را تمرین کردند.
سفارت آمریکا در کاراکاس در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «اطمینان از توانایی واکنش سریع نیروهای نظامی بخش مهم آمادگی عملیاتی است؛ چه در ونزوئلا و چه در هر نقطه دیگر جهان. » تصاویر منتشرشده نشان میدهد هواگردهای آسپری در ارتفاع پایین بر فراز کاراکاس پرواز و توجه دهها شهروند را در خیابانهای پایتخت جلب کردند. برخی تصاویر همچنین حضور نیروهای آمریکایی و تجهیزات نظامی در اطراف سفارت را نشان میدهد.
تسکاندپرپوز مینویسد ژنرال فرانسیس داناون، فرمانده «ستاد فرماندهی جنوبی ایالات متحده» موسوم به «ساوتکام»، نیز خود به همراه کاردار سفارت آمریکا در کاراکاس، در رزمایش تخلیه سفارت حضور داشت و سوار بر یکی از هواگردهای آسپری وارد کاراکاس شد. او علاوه بر نظارت بر رزمایش، با مقامهای دولت موقت ونزوئلا و کارکنان سفارت آمریکا دیدار و گفتوگو کرد.
این رزمایش بزرگترین نمایش حضور نظامی آمریکا در کاراکاس از زمان عملیات «عزم مطلق» در سوم ژانویه به شمار میرود؛ عملیاتی که طی آن نیروهای ویژه آمریکا با ورود شبانه به ونزوئلا، نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس را بازداشت و به نیویورک منتقل کردند. مادورو از جمله به اتهامات قاچاق مواد مخدر در آمریکا محاکمه میشود.
طبق گزارشها، در آن عملیات چندین حمله هوایی علیه اهدافی در کاراکاس و دیگر مناطق ونزوئلا انجام شد، و نیروهای ویژه آمریکا پس از درگیری مسلحانه با نیروهای دولتی، مادورو را از یک مجتمع نظامی خارج کردند. دولت ونزوئلا اعلام کرده بود در جریان آن عملیات دستکم ۱۰۰ نفر کشته شدند. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، نشانههای روی هواگردها نشان میدهد آنها متعلق به اسکادران ۲۶۳ تفنگداران دریایی هستند؛ که بخشی از «یگان اعزامی ۲۲ تفنگداران دریایی» مستقر روی ناو یو.
اس. اس. آیو جیما در دریای کارائیب است. این یگان نقش مهمی در عملیات «عزم مطلق» داشت و همچنان در منطقه حضور دارد.
گزارشها همچنین حاکی است که برخی نیروهای آمریکایی پس از بازداشت مادورو در منطقه باقی ماندهاند و در عملیات توقیف نفتکشهای تحریمشده مشارکت داشتهاند. ناو هواپیمابر یو. اس. اس.
نیمیتز نیز اخیراً وارد دریای کارائیب شده و حضور نظامی آمریکا در منطقه را تقویت کرده است. سفارت آمریکا در کاراکاس پس از هفت سال تعطیلی ناشی از قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور، در ماه اسفند پارسال فعالیت خود در ونزوئلا را از سر گرفت
