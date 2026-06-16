آمریکا و ایران توافق کردند که هرگز به سلاح هسته‌ای دست نزنند. معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، جی‌دی ونس، در این پیام ویدیویی گفت که این توافق تضمین می‌کند که رژیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. ونس همچنین اشاره کرد که کاهش قیمت نفت و گاز ۲۴ ساعت پس از توافق، نتیجه باز شدن مسیر تردد در تنگه هرمز است.

آمریکاجی‌دی ونس، معاون رئیس‌ جمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد با انتشار پیامی ویدیویی درباره یاداشت تفاهم‌ تازه آمریکا با جمهوری اسلامی گفت این توافق « تنگه هرمز را بلافاصله باز می‌کند» و تضمین می‌کند که رژیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

آقای ونس در این پیام ویدیویی با اشاره به مشاهده نشانه‌هایی از کاهش قیمت نفت و گاز، ۲۴ ساعت پس از «توافق بزرگ صلح» که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به آن دست یافته است، آن را نتیجه باز شدن مسیر تردد در تنگه هرمز دانست. معاون رئیس‌ جمهوری آمریکا همچنین گفت که پرزیدنت ترامپ «برنامه هسته‌ای ایران را کاملا نابود کرده» و اکنون این توافق دو مسیر پیش روی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد: اگر رژیم ایران تعهدات بلندمدت بدهد که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی نکند، می‌تواند به اقتصاد جهانی بازگردد؛ اما اگر برای بازسازی برنامه هسته‌ای تلاش کند، منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.

آقای ونس این توافق را «برد-برد برای مردم آمریکا» توصیف کرد و گفت در هر دو حالت، واشنگتن اطمینان می‌یابد که رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. او افزود در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد که آیا جمهوری اسلامی در برچیدن بلندمدت برنامه هسته‌ای خود جدی است یا نه. معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در پایان گفت اگر رژیم ایران به تعهدات خود عمل کند، پرزیدنت ترامپ گفته است که خواهان موفقیت ایران است.

جی‌دی ونس در پایان این پیام موفقیت آمریکا را نتیجه «رهبری عالی ریاست‌ جمهوری و تصمیم‌های درست فراوان» دانست. دقایقی پیش از انتشار این پیام آقای ونس، پرزیدنت ترامپ شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت ‌سوشال تصریح کرد که جمهوری اسلامی پذیرفته است «هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. » پرزیدنت ترامپ همچنین برخی گزارش‌های منتشرشده درباره پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار توسط آمریکا به جمهوری اسلامی را رد کرد و آن را «خبر جعلی» خواند.

آقای ترامپ پیشتر نیز در روز دوشنبه ۲۵ خرداد در دیدار با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در حاشیه نشست «گروه هفت» گفته بود توافق میان ایالات متحده و حکومت ایران امضا شده و جمهوری اسلامی پذیرفته است که هرگز دنبال سلاح هسته‌ای نرود. پرزیدنت ترامپ روز یکشنبه ۲۵ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، از کامل شدن توافق با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

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