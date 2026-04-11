خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که ایالات متحده با آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر موافقت کرده است. این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا باشد، اما موضوع آتش‌بس در لبنان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده آمریکا با آزادسازی دارایی ‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی از جمله قطر موافقت کرده است. این خبر می‌تواند نشانه‌ای از جدیت در دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن در مذاکرات غیرمستقیم در اسلام‌آباد تلقی شود. رویترز در گزارش خود تاکید می‌کند که آزادسازی این دارایی‌ها «مستقیماً با تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز مرتبط است»، که انتظار می‌رود یکی از موضوعات کلیدی در مذاکرات باشد.

بر اساس این گزارش، ایالات متحده با آزادسازی ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر موافقت کرده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که پیش‌تر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی از آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران به‌عنوان بخشی از توافق احتمالی خبر داده بود. قالیباف در این پست اعلام کرده بود: «دو مورد از اقدامات مورد توافق طرفین هنوز محقق نشده است: آتش‌بس در لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران پیش از آغاز مذاکرات. این دو موضوع باید پیش از شروع مذاکرات محقق شوند.» این اظهارات نشان می‌دهد که آزادسازی دارایی‌ها و برقراری آتش‌بس در لبنان، دو پیش‌شرط اصلی برای آغاز مذاکرات جدی‌تر میان ایران و آمریکا هستند. در این میان، هنوز هیچ مقام رسمی آمریکایی یا ایرانی این خبر را تایید نکرده است و این امر بر ابهام موجود در خصوص جزئیات و زمان‌بندی آزادسازی دارایی‌ها می‌افزاید. با این حال، انتشار این خبر از سوی یک خبرگزاری معتبر بین‌المللی، احتمال وقوع آن را تقویت می‌کند.\از سوی دیگر، موضوع آتش‌بس در لبنان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان از زمان برقراری آتش‌بس موقت دو هفته‌ای، با شدت بیشتری ادامه داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که دستیابی به توافق در این زمینه همچنان دشوار است و نیازمند تلاش‌های دیپلماتیک بیشتری است. مقامات منطقه‌ای در تلاشند تا با رایزنی‌ها، جلوی حملات اسرائیل به لبنان را بگیرند، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها تا زمانی که ایالات متحده از اسرائیل نخواهد، به نتیجه نخواهد رسید. نقش آمریکا به‌عنوان میانجی و عامل اصلی نفوذ بر اسرائیل در این زمینه، بسیار حیاتی به نظر می‌رسد. عدم تحقق آتش‌بس در لبنان می‌تواند بر روند مذاکرات و دستیابی به توافق کلی تاثیر منفی بگذارد. پیچیدگی‌های موجود در منطقه و نقش‌آفرینی بازیگران مختلف، دستیابی به توافق جامع را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. همچنین، مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی در منطقه، به‌ویژه در تنگه هرمز، بر اهمیت دستیابی به توافق در خصوص آزادسازی دارایی‌ها و تضمین عبور ایمن از این تنگه افزوده است. این موضوع نشان می‌دهد که مذاکرات در اسلام‌آباد تنها به مسائل هسته‌ای محدود نمی‌شود و شامل موضوعات گسترده‌تری از جمله مسائل منطقه‌ای و امنیتی نیز خواهد بود. این رویکرد گسترده‌تر، پیچیدگی و اهمیت مذاکرات را دوچندان می‌کند و نیازمند دیپلماسی دقیق و هوشمندانه از سوی طرفین است.\در نهایت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، فارغ از میزان آن، می‌تواند نشانه‌ای از حسن نیت و تمایل به کاهش تنش‌ها باشد. این اقدام می‌تواند فضای مثبتی را برای مذاکرات فراهم کند و به تسهیل دستیابی به توافق کمک کند. با این حال، تا زمانی که جزئیات بیشتری از جمله زمان‌بندی آزادسازی دارایی‌ها، مکانیسم‌های تضمین و تعهدات طرفین مشخص نشود، نمی‌توان با قاطعیت در مورد نتایج مذاکرات اظهار نظر کرد. علاوه بر این، باید توجه داشت که آزادسازی دارایی‌ها تنها یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به توافق است و حل و فصل سایر مسائل، از جمله برنامه هسته‌ای ایران، مسائل منطقه‌ای و تضمین‌های امنیتی، همچنان نیازمند مذاکرات فشرده و توافقات پیچیده است. همچنین، باید منتظر واکنش‌های مختلف بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به این تحولات بود، زیرا هرگونه توافقی می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر وضعیت منطقه داشته باشد. بنابراین، در حالی که آزادسازی دارایی‌های ایران یک گام مثبت به شمار می‌رود، اما نباید از پیچیدگی‌های موجود و چالش‌های پیش رو غافل شد. دستیابی به یک توافق جامع و پایدار نیازمند اراده سیاسی، انعطاف‌پذیری و دیپلماسی هوشمندانه از سوی همه طرف‌ها است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

آمریکا ایران آزادسازی دارایی مذاکرات قطر تنگه هرمز لبنان آتش‌بس

United States Latest News, United States Headlines