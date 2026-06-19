وزارت خارجه آمریکا روز جمعه ۳۰ خرداد اصلاحات اقتصادی گستردهای را که دولت کوبا بهتازگی تصویب کرده است، «نشانههایی نمایشی و سطحی» توصیف کرد و گفت این اقدامات تغییری واقعی در ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور ایجاد نمیکند.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه ۳۰ خرداد اصلاحات اقتصادی گستردهای را که دولت کوبا بهتازگی تصویب کرده است، «نشانههایی نمایشی و سطحی» توصیف کرد و گفت این اقدامات تغییری واقعی در ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور ایجاد نمیکند.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت این اصلاحات، که پس از سالها تأخیر اعلام شدهاند، بخشی از «الگوی همیشگی حکومت کوبا» هستند؛ الگویی که به گفته او شامل اعلام اصلاحات برای القای تمایل به تغییر و سپس عقبنشینی از آنها در زمان احساس تهدید نسبت به کنترل حکومت است
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