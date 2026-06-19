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آمریکا: اصلاحات اقتصادی کوبا نمایشی و سطحی‌اند، تغییری در ساختار سیاسی و اقتصادی ایجاد نمی‌کنند

سیاسی News

آمریکا: اصلاحات اقتصادی کوبا نمایشی و سطحی‌اند، تغییری در ساختار سیاسی و اقتصادی ایجاد نمی‌کنند
آمریکاکوبااصلاحات اقتصادی
📆6/19/2026 11:53 PM
📰RadioFarda_
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وزارت خارجه آمریکا روز جمعه ۳۰ خرداد اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را که دولت کوبا به‌تازگی تصویب کرده است، «نشانه‌هایی نمایشی و سطحی» توصیف کرد و گفت این اقدامات تغییری واقعی در ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور ایجاد نمی‌کند.

وزارت خارجه آمریکا روز جمعه ۳۰ خرداد اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را که دولت کوبا به‌تازگی تصویب کرده است، «نشانه‌هایی نمایشی و سطحی» توصیف کرد و گفت این اقدامات تغییری واقعی در ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور ایجاد نمی‌کند.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت این اصلاحات، که پس از سال‌ها تأخیر اعلام شده‌اند، بخشی از «الگوی همیشگی حکومت کوبا» هستند؛ الگویی که به گفته او شامل اعلام اصلاحات برای القای تمایل به تغییر و سپس عقب‌نشینی از آن‌ها در زمان احساس تهدید نسبت به کنترل حکومت است

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آمریکا کوبا اصلاحات اقتصادی الگوی حکومت کوبا تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی

 

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