اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهای جدید علیه ۱۲ فرد و شرکت مرتبط با شبکه فروش نفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. این اقدام بخشی از کارزار «خشم اقتصادی» دولت ترامپ علیه رژیم ایران است.
این اقدام بخشی از کارزار «خشم اقتصادی» دولت ترامپ علیه رژیم ایران است. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این افراد و شرکتها در انتقال و فروش نفت از ایران به چین و کمک به دور زدن تحریمهای آمریکا نقش داشتهاند. اسکات بسنت گفت این تحریمها رژیم را از منابع مالی لازم برای برنامههای تسلیحاتی، نیروهای نیابتی تروریستی، و جاهطلبیهای هستهای محروم خواهد کرد.
همچنین سپاه پاسداران برای پنهان کردن نقش خود در صادرات نفت، از شبکهای از شرکتهای پوششی در هنگکنگ، امارات متحده عربی، و عمان استفاده میکند. در میان افراد تحریمشده، احمد محمدیزاده، رئیس قرارگاه نفتی «شهید پورجعفری» سپاه پاسداران، قرار دارد که به گفته آمریکا مسئول حلوفصل بدهیهای شرکتهای خریدار نفت ایران بوده است. صمد فتحی سلمی، مسئول مالی این قرارگاه، و محمدرضا اشرفی قهی، مسئول بازرگانی آن نیز هدف تحریم قرار گرفتهاند.
همچنین شرکتهایی چون «هنگکنگ بلو اوشن لیمیتد» و «هنگکنگ سانمو لیمیتد» در هنگکنگ، «اوشن الاینس شیپینگ الالسی» در دبی، «آتیک انرژی اف. زد. ای» در شارجه، و «زئوس لجستیکس گروپ» در عمان را به دلیل همکاری در انتقال نفت ایران تحریم کرد. به گفته وزارت خزانهداری، این شرکتها در سال ۲۰۲۵ دهها میلیون دلار نفت ایران را از طریق نفتکشهای تحریمشده جابهجا کردهاند.
برخی از این نفتکشها شامل «گاگان»، «چانگجی»، «حاسنه»، «اسکالر»، و «ایکسدی لئو» هستند. همچنین شرکتهای «جیاندی اچکی لیمیتد» و «مکس آنر اینترنشنال ترید کو. لیمیتد» نیز به دلیل خرید میلیونها بشکه نفت ایران از سپاه پاسداران در فهرست تحریمها قرار گرفتند. وزارت خزانهداری آمریکا گفت رژیم ایران بهجای استفاده از درآمدهای نفتی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم، این منابع را صرف توسعه تسلیحات، حمایت از گروههای نیابتی، و تأمین مالی نیروهای امنیتی میکند.
همچنین واشنگتن هشدار داد بانکها و مؤسسات مالی خارجی، از جمله نهادهای مرتبط با پالایشگاههای مستقل چین، در صورت تسهیل تجارت نفت ایران با خطر تحریم مواجه خواهند شد
