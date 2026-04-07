سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، رژیم ایران را به بستن تنگه هرمز، حمایت از تروریسم، و نقض حقوق بشر متهم کرد و خواستار بازگشایی این آبراه استراتژیک شد. آمریکا همچنین روسیه و چین را به حمایت از ایران و ممانعت از بازگشایی تنگه هرمز متهم کرد. این در حالی است که ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، جمهوری اسلامی را به حمله به زیرساخت‌ها در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز تهدید کرد.

سناتور تام کاتن: ساده‌ترین راه برای امن کردن تنگه هرمز ، داشتن یک حکومت عاقل و طرفدار آمریکا در ایران است. (آرشیو مربوط به اسفند ۱۴۰۴) سفیر آمریکا در سازمان ملل ، ضمن محکوم کردن اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز و حمله به کشورهای منطقه، اظهار داشت که رژیم ایران به مدت ۴۷ سال ترس و وحشت را بر مردم منطقه حاکم کرده است. مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل ، روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین، پس از وتوی قطعنامه پیشنهادی بحرین درباره تنگه هرمز از سوی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی کرد.

وی در این سخنرانی، جمهوری اسلامی را تهدیدی برای جهان، منطقه و مردم ایران خواند. آقای والتز با استناد به گزارش‌های پیشین سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را به پنهان کردن تجهیزات نظامی در بیمارستان‌ها، مدارس و مناطق مسکونی متهم کرد تا از این اقدام به منظور تبلیغات استفاده کند، اقدامی که به گفته وی، «شرورانه‌ترین و پست‌ترین روش ممکن» است. او افزود: «رژیم دیکتاتوری ایران ۴۷ سال پیش ده‌ها آمریکایی را گروگان گرفت و اکنون با مین‌گذاری در تنگه هرمز و حمله عامدانه به کشتی‌های تجاری، اقتصاد جهان را نیز گروگان گرفته است.» وی همچنین خاطرنشان کرد: «مطابق گزارش یونیسف، رژیم ایران همزمان با قطع اینترنت در داخل کشور و بهره‌کشی از کودکان و نوجوانان به عنوان کودک-سرباز، تنگه هرمز را مسدود کرده و اقتصاد جهانی را در معرض آسیب قرار داده است.» سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، با انتقاد از روسیه و چین به دلیل وتوی قطعنامه پیشنهادی بحرین، اضافه کرد: «روسیه و چین به جای حمایت از جهان آزاد و سرمایه‌گذاری بر روی کشورهای عرب خلیج فارس، از رژیم ایران حمایت کردند و به ارسال تسلیحات و فناوری‌های نظامی به جمهوری اسلامی ادامه دادند. این دو کشور مسئول بحران‌های غذایی آینده ناشی از اقدامات مخرب تهران خواهند بود.» مایک والتز در ادامه جمهوری اسلامی را «حامی اصلی تروریسم در جهان» معرفی کرد و گفت: «رژیم ایران به مدت ۴۷ سال ترس و وحشت را بر مردم منطقه حاکم کرده و هزاران نفر از مردم خودش را کشته و حالا نیز به طور متوسط هر روز یک ایرانی را اعدام می‌کند. این همان رژیمی است که برای ترور رئیس‌جمهور آمریکا نیز اقدام کرد، اما موفق نشد.» وی علت حملات متعدد جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز «ترس تهران از پیشرفت این کشورها» عنوان کرد و گفت: «ایران باید حمله به همسایگانش را متوقف کند، تنگه هرمز را باز کند و خلیج فارس را امن سازد. با وجود مخالفت چین و روسیه با قطعنامه پیشنهادی بحرین، ایالات متحده به اقدامات خود برای دفاع از مردم خود و همچنین جهان آزاد ادامه خواهد داد.» سفیر ایالات متحده در سازمان ملل همچنین تأکید کرد که ایالات متحده همواره به دنبال دیپلماسی بوده و حتی در حین عملیات‌های نظامی، همواره در تلاش برای حل و فصل مسائل با ایران از طریق گفت‌وگو بوده است، اما پاسخ تهران به این درخواست‌ها، تنش‌زایی، وقت‌کشی و مقاومت بی‌فایده بوده است. این قطعنامه با ۱۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع، تنها چند ساعت پیش از پایان مهلت تعیین شده در ساعت ۸ شب (به وقت شرق آمریکا) رد شد. روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که با هدف بازگشایی تنگه هرمز تنظیم شده بود، وتو کردند. این در حالی است که متن این قطعنامه بارها تعدیل شده بود تا شاید این دو کشور دست‌کم رأی ممتنع بدهند. پاکستان و کلمبیا نیز به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده است که اگر جمهوری اسلامی تا پایان مهلت تعیین شده تنگه هرمز را باز نکند، با حملاتی علیه زیرساخت‌های خود مواجه خواهد شد. یک سند تصویری استفاده نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از یک مدرسه در تهران را نشان می‌دهد





