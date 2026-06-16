Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

آمریکا ۳۰۰ میلیارد دلار به ایران می‌دهد؟ ترامپ تکذیب کرد

سیاسی News

آمریکا ۳۰۰ میلیارد دلار به ایران می‌دهد؟ ترامپ تکذیب کرد
ترامپایرانتوافق نهایی
📆6/16/2026 3:08 AM
📰IranIntl
16 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 63%

روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد که دولت دونالد ترامپ آماده است در صورتی که جمهوری اسلامی با یک توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای خود و پایان دادن به جنگ موافقت کند، زمینه ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای ایران را فراهم کند. ترامپ اما این موضوع را «اخبار جعلی» نامید که از سوی «دموکرات‌های نادان منتشر شده است.

روزنامه فایننشال‌تایمز به‌نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دولت دونالد ترامپ آماده است در صورتی که جمهوری اسلامی با یک توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای خود و پایان دادن به جنگ موافقت کند، زمینه ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای ایران را فراهم کند.

این مقام ارشد که نامش اعلام نشده، گفت واشینگتن درباره امکان کاهش تحریم‌ها و همچنین ایجاد «یک صندوق بزرگ ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی کشورشان» گفت‌وگو کرده است. به گفته او، این مشوق‌ها به عملکرد حکومت ایران در پایبندی به یادداشت تفاهمی وابسته خواهد بود که قرار است جمعه به‌طور رسمی در سوئیس امضا شود

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IranIntl /  🏆 3. in İR

ترامپ ایران توافق نهایی صندوق سرمایه‌گذاری تحریم‌ها

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-16 06:09:09