روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد که دولت دونالد ترامپ آماده است در صورتی که جمهوری اسلامی با یک توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای خود و پایان دادن به جنگ موافقت کند، زمینه ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای ایران را فراهم کند. ترامپ اما این موضوع را «اخبار جعلی» نامید که از سوی «دموکرات‌های نادان منتشر شده است.

روزنامه فایننشال‌تایمز به‌نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دولت دونالد ترامپ آماده است در صورتی که جمهوری اسلامی با یک توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای خود و پایان دادن به جنگ موافقت کند، زمینه ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای ایران را فراهم کند.

این مقام ارشد که نامش اعلام نشده، گفت واشینگتن درباره امکان کاهش تحریم‌ها و همچنین ایجاد «یک صندوق بزرگ ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی کشورشان» گفت‌وگو کرده است. به گفته او، این مشوق‌ها به عملکرد حکومت ایران در پایبندی به یادداشت تفاهمی وابسته خواهد بود که قرار است جمعه به‌طور رسمی در سوئیس امضا شود





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