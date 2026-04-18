سنتکام اعلام کرد ۲۱ کشتی به دستور آمریکا به سوی ایران بازگشتهاند. ترامپ هرگونه عوارض یا محدودیت در تنگه هرمز را رد کرد و هشدار داد در صورت عدم توافق، محاصره بنادر ایران ادامه یافته و احتمال ازسرگیری بمباران وجود دارد. گزارشها از تصاویر ماهوارهای نشان میدهد جریان نفت ایران متوقف نشده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرده است که از زمان آغاز محاصره سواحل جنوبی ایران ، ۲۱ کشتی به دستور نیروهای آمریکا یی مبنی بر بازگشت به سوی ایران عمل کردهاند. این در حالی است که انجمن خدمات مسافرتی ایران گزارش داده است بخش قابل توجهی از وجوه مربوط به سفرهای لغو شده در دوران جنگ، همچنان نزد شرکتهای هواپیمایی باقی مانده و دفاتر مسافرتی به دلیل عدم دریافت این مبالغ، قادر به بازپرداخت هزینهها به مسافران نیستند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، با قاطعیت ایده دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را رد کرده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال محدودیت یا دریافت عوارض توسط ایران گفت: «نه! به هیچ وجه. نه. نه. نمیتوان هم عوارض داشت و هم محدودیت. قرار نیست عوارضی در کار باشد.» او هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات، اقداماتی «بسیار غیر دوستانهتر» صورت خواهد گرفت، اما در هر صورت واشینگتن این مواد را بازخواهد گرداند. ترامپ افزود که اوضاع در خاورمیانه با ایران «بسیار خوب پیش میرود» و تاکید کرد تحولی در راه است که «باید رخ دهد»، هرچند گفت باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی خواهد افتاد. به گفته وی، اگر تا چهارشنبه پیش رو توافقی حاصل نشود، احتمال دارد آتشبس تمدید نشود و محاصره آمریکا علیه بنادر ایران ادامه یابد. او هشدار داد در این صورت «دوباره بمبها فرو ریخته خواهد شد» و تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست یابد. او همچنین دیدار پیش روی خود با شی جینپینگ در چین را «ویژه و احتمالا تاریخی» توصیف کرد و گفت انتظار دارد این سفر با دستاوردهای مهم و قابل توجهی همراه باشد. در حالی که ایالات متحده از اجرای یک محاصره دریایی گسترده علیه ایران خبر داده، بررسی تصاویر ماهوارهای و دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد که جریان نفت ایران نه تنها متوقف نشده، بلکه نفتکشها همچنان در حال بارگیری و جابهجایی محمولههای نفتی در محدوده این محاصره هستند. بر اساس گزارشی از واشینگتن پست، تحلیل تصاویر ماهوارهای و دادههای دریایی حاکی از آن است که در روزهای اخیر حداقل پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و بارگیری میلیونها بشکه نفت را آغاز کردهاند. همزمان، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و در مجموع حدود ۹ میلیون بشکه نفت حمل میکردند، منطقه را ترک کردهاند، اما مقصد فعلی آنها مشخص نیست. این گزارش که بر پایه تحلیل دادهها و گفتوگو با منابع آگاه تهیه شده است، تصویری جزئی از فعالیتهای دریایی در داخل محدوده محاصره ارائه میدهد. در این بررسی، ۱۰ کشتی شناسایی شدهاند که در فعالیتهایی مشارکت دارند که ظاهراً مشمول این محاصره هستند. دادهها نشان میدهد که نفت از تاسیسات ایران همچنان به کشتیها منتقل میشود، هرچند این کشتیها هنوز در محدوده عملیاتی محاصره باقی ماندهاند. جزئیات بیشتر در شبکه خبری ایبیسی گزارش شده است که شرکت هواپیمایی «ایر کانادا» در طول تابستان خدمات خود به فرودگاه بینالمللی جان اف کندی نیویورک را به دلیل کمبود سوخت جت و افزایش شدید قیمتها ناشی از جنگ در ایران، به حالت تعلیق در خواهد آورد. بر اساس گزارش ایبیسی، این شرکت هواپیمایی روز جمعه اعلام کرد که پروازهایش از شهرهای تورنتو و مونترال به نیویورک در ۱۱ خرداد متوقف شده و در سوم آبان از سر گرفته خواهد شد. ایر کانادا اعلام کرده است که با مشتریانی که تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتهاند، از طریق گزینههای سفر جایگزین تماس خواهد گرفت. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، جمعه شب (به وقت شرق آمریکا) اعلام کرد که در صورتی که تا روز چهارشنبه توافقی بلندمدت برای پایان دادن به جنگ حاصل نشود، ممکن است آتشبس با ایران را تمدید نکند. وی در مسیر بازگشت به واشینگتن از شهر فینیکس در ایالت آریزونا، در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت: «ممکن است آن را تمدید نکنم، اما محاصره (بنادر ایران) ادامه خواهد داشت. بنابراین شما یک محاصره دارید و متاسفانه مجبور میشویم دوباره بمباران را آغاز کنیم.» ترامپ همچنین اعلام کرد که «خبرهای نسبتاً خوبی» درباره ایران دریافت شده است، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. او در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: «حدود ۲۰ دقیقه پیش خبرهای نسبتاً خوبی داشتیم، اما به نظر میرسد اوضاع در خاورمیانه و در ارتباط با ایران خیلی خوب پیش میرود.» ترامپ در پاسخ به این پرسش که این خبر خوب چیست، افزود: «خودتان خواهید شنید. فقط فکر میکنم این چیزی است که باید اتفاق بیفتد. چیزی است که منطقی است رخ دهد و فکر میکنم رخ خواهد داد. باید ببینیم چه میشود، اما فکر میکنم اتفاق خواهد افتاد.» ترامپ همچنین قاطعانه اعمال محدودیتها یا گرفتن عوارض عبور از تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «نه. به هیچ وجه.» او اضافه کرد که نمیتوان عوارضی را همراه با محدودیتها در نظر گرفت و تاکید کرد: «قرار نیست عوارضی وجود داشته باشد.» دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در توییتر اعلام کرد که شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، بسیار خوشحال است که تنگه هرمز باز شده یا به سرعت در حال باز شدن است. ترامپ اشاره کرد که مشتاق دیدار با رئیسجمهوری چین است و گفت دستاوردهای زیادی از این دیدار حاصل خواهد شد. این تحولات در حالی رخ میدهد که در فضای سیاسی آمریکا، سناتورهایی چون جین شاهین، چاک شومر و الیزابت وارن، به آنچه «تغییر موضع ۱۸۰ درجهای» وزیر خزانهداری، اسکات بسنت، خواندند، اشاره کردهاند. این سناتورها در حالی که بسنت اعلام کرده بود «ما»، در ادامه به «بزرگترین حمله هوایی سال جاری علیه اوکراین توسط پوتین که منجر به کشته شدن ۱۸ نفر شد» و «پاسخ دولت، کاهش دوباره تحریمها علیه کرملین» اشاره کردند، این اقدامات را در تناقض با سیاستهای اتخاذ شده قبلی دانستند
