سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد که ارتباطات با ایران از طریق واسطه‌ها ادامه دارد و پیام‌ها بین دو طرف رد و بدل می‌شود. تامی پیگوت همچنین مدعی شد که تحریم‌های آمریکا روزانه، "ایران را از صدها میلیون دلار محروم می‌کند."

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا امروز پنجشنبه مدعی شد که تبادل پیام با ایران از طریق میانجی‌ها همچنان ادامه دارد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفت‌وگو با رسانه خبری فاکس نیوز دیجیتال ادعا کرد: ارتباطات با ایران از طریق واسطه‌ها ادامه دارد و پیام‌ها بین دو طرف رد و بدل می‌شود.

به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: ما به دنبال تسهیل مذاکرات حسن‌نیت هستیم که منجر به صلح شود. در حالی‌که طرف آمریکایی چنین ادعایی را در راستای مذاکره مطرح می‌کند، در عین حال پیگوت مدعی شد که تحریم‌های آمریکا روزانه، "ایران را از صدها میلیون دلار محروم می‌کند.

" ایران و آمریکا پیشتر اعلام کردند برای دستیابی به تفاهم‌نامه پایان جنگ پیشرفت قابل‌توجهی انجام شده است، اگرچه برخی مسائل برای نهایی کردن آن هنوز به بررسی بیشتری نیاز دارد. طبق اعلام تهران، این تفاهم‌نامه در بحث بازگشایی تنگه هرمز، اقدامات اعتمادسازی آمریکا از جمله با آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران و پایان درگیری‌های نظامی در تمامی جبهه‌هاست که پس از آن فرصت مذاکراتی تازه‌ای در بازه زمانی محدود برای بررسی موضوع هسته‌ای آغاز خواهد شد





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