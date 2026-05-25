آمریکا، خروج استراتژیک و جایگزینی اسرائیل؛ ایران در توازن جدید غرب آسیا

تحلیل دربارهٔ استراتژی واشینگتن برای واگذاری مدیریت منطقه به اسرائیل، نقش پیمان ابراهیم و فرصت‌های ایران برای تبدیل شدن به یک بازیگر پذیرفته‌شده در نظام منطقه‌ای پس از خروج مستقیم آمریکا.

آمریکا در مسیر تمرکز بر رقابت استراتژیک با چین، تصمیم گرفته است از درگیری‌های نظامی در غرب آسیا فاصله بگیرد. این خروج نه به شکل بی‌نظمی، بلکه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی‌شده خواهد بود که نیازی به حضور مستقیم نیروی آمریکایی باشد، اما در عین حال مانع از ظهور ایران به‌عنوان قدرتی پذیرفته‌شده در چارچوب جدید منطقه‌ای نشود.

برای این منظور، واشینگتن سعی دارد مدیریت منطقه را به‌دست یک بازیگر همسو واگذار کند؛ بازیگری که بتواند تعادل مطلوب ایالات متحده را حفظ کند بدون اینکه ایران به‌عنوان پیروز یا ارتقای وزن خاصی معرفی شود. در این بین، پیمان ابراهیم نه صرفاً یک توافق تجاری یا نظامی ساده است، بلکه به‌نظر می‌رسد ابزاری باشد برای ایجاد یک سازه امنیتی جدید که پس از خروج مستقیم آمریکا، نقش حفاظتی را برای کشورهای عربی ایفا کند.

از نگاه واشینگتن، اسرائیل گزینهٔ اصلی برای این نقش است. اسرائیل از نظر توان نظامی، اطلاعاتی و فناورانه می‌تواند تحکم‌های منطقه‌ای را مهار کند، اما به‌عنوان یک «بازدارنده» شناخته می‌شود نه یک «نظم‌ساز» پایدار. به همین دلیل، پیمان ابراهیم به‌عنوان یک چارچوب امنیتی برای دوران پساآمریکا مطرح شده است و حتی مقامات آمریکایی از کشورهای عربی خواستار پیوستن به این ترکیب شده‌اند تا زیرساخت‌های حساس خود را در برابر تهدیدات احتمالی حفاظت کنند.

ولی این پذیرش در کشورهای عربی یکپارچه نیست؛ عربستان تعادل را می‌خواهد، امارات به فناوری و امنیت نگاه دارد، قطر به استقلال سیاسی می‌اندیشد، بحرین به‌دلیل محدودیت‌های ساختاری به همسویی اجباری می‌پردازد و مصر به ثبات اقتصادی بیشتر از تغییرات ژئوپلتیکیک متمایل است. این تنوع موضع‌ها نشان می‌دهد که پذیرش اسرائیل بیشتر به‌دلیل ضرورت امنیتی است تا اعتمادی عمیق، و اگر چتر امنیتی بیش از حد به سمت اسرائیل متمایل شود، خود می‌تواند به منبع بی‌ثباتی تبدیل شود.

در این میان، ایران می‌تواند از شکاف‌های موجود در میان کشورهای عربی به‌عنوان فرصتی استراتژیک استفاده کند. اگر ایران بتواند مسیر کاهش تنش کنترل‌شده با واشینگتن را هموار سازد، در عین حال گفت‌وگوی امنیتی‑اقتصادی با کشورهای عربی را گسترش دهد و استقلال راهبردی خود را در برابر فشارهای شرق حفظ کند، می‌تواند وزن واقعی خود را در ساختار منطقه‌ای تقویت کند.

این سه مسیر شامل: ۱) کاهش تنش با آمریکا به‌صورت تدریجی برای کاستن از فشارهای ساختاری، ۲) ایجاد مذاکرات امنیتی‑اقتصادی با عربستان، امارات، قطر، بحرین و مصر برای کسب پذیرش منطقه‌ای، و ۳) حفظ استقلال از چین و روسیه تا تصویر یک "قدرت وابسته" نساخته شود. در صورتی که ایران موفق به ترکیب این استراتژی‌ها شود، خروج آمریکا نمی‌تواند مانع از ارتقای وزن و نقش ایرانیان در توازن نهایی منطقه‌ای باشد؛ چرا که نظم منطقه‌ای نهایتاً از توازنی واقعی میان بازیگران داخلی شکل می‌گیرد و نه تنها بر پایهٔ ارادهٔ یک قدرت خارجی





