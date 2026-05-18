آمریکا برای پیشرفت در مذاکرات، پیشنهاد تازه حکومت ایران را رد کرد

با وجود انعطاف‌پذیری آمریکا در زمینه فعالیت محدود هسته‌ای جمهوری اسلامی و دشنایه‌شدن موافقت واشینگتن با آزادسازی یک‌چهارم دارایی‌های مسدودشده تهران، رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد که مقام ارشد آمریکایی پیشنهاد تازه‌جمهور ایران برای پایان جنگ را رد کرد. بر این اساس، آمریکا بر این باور است که پیشرفت معناداری در مذاکرات صورت نگرفته است.

در حالی که خبرگزاری رویترز از انعطاف آمریکا درباره فعالیت محدود هسته‌ای جمهوری اسلامی و موافقت واشینگتن با آزادسازی یک‌چهارم دارایی‌های مسدودشده تهران خبر داد، رسانه اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکا یی نوشت که کاخ سفید پیشنهاد تازه حکومت ایران برای پایان جنگ را ناکافی می‌داند.

خبرگزاری رویترز، عصر دوشنبه ۲۸ اردیایا به نقل از یک منبع ارشد حکومت ایران نوشت: «ایالات متحده در مورد اجازه دادن به ایران برای حفظ فعالیت‌های هسته‌ای محدود و صلح‌آمیز، تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انعطاف نشان داده، اما تاکنون فقط با آزادسازی یک‌چهارم دارایی‌های مسدودشده ایران، طبق یک جدول زمانی مرحله‌ای، موافقت کرده است. »این منبع همچنین گفت ایران در پیشنهاد تازه خود بار دیگر بر «تضمین پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریم‌های دریایی» تمرکز کرده است





