دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده که آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل از نیمه‌شب امشب به مدت ۱۰ روز اجرایی خواهد شد. این در حالی است که رئیس‌جمهور لبنان از گفتگو مستقیم با نخست‌وزیر اسرائیل خودداری کرده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا ، اعلام کرد که آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل از نیمه‌شب امشب، پنجشنبه، به مدت ۱۰ روز اجرایی خواهد شد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها در مرزهای دو کشور ادامه دارد. ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، از گفت‌وگوهای تلفنی خود با ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان ، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل ، خبر داد. او تأکید کرد که این گفت‌وگوها 'بسیار خوب' بوده است.

در ادامه، ترامپ اعلام کرد که جی‌دی ونس، معاون خود، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، را به همراه رئیس ستاد مشترک ارتش مأمور کرده است تا 'برای دستیابی به صلح پایدار میان اسرائیل و لبنان همکاری کنند'. این اقدام در راستای تلاش‌های آمریکا برای کاهش تنش در منطقه صورت می‌گیرد.

در پیامی دیگر، دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد که نتانیاهو و عون را برای انجام 'نخستین گفت‌وگوهای جدی میان رژیم صهیونیستی و لبنان از سال ۱۹۸۳ تاکنون' به کاخ سفید دعوت کند. او با این ادعا که 'هر دو طرف خواهان صلح هستند'، افزود: 'فکر می‌کنم صلح به‌سرعت برقرار شود.' این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سابقه تقابل و عدم اعتماد میان دو طرف، چشم‌انداز صلح پایدار را با چالش‌های جدی روبرو می‌سازد. با این حال، اعلام آتش‌بس ۱۰ روزه می‌تواند فرصتی برای کاهش خشونت و فراهم کردن زمینه برای مذاکرات آتی باشد.

تماس تلفنی بین ترامپ و عون در بعدازظهر پنجشنبه صورت گرفت. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، تماس تلفنی از مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دریافت کرده است. در این گفت‌وگو، عون بر 'تداوم تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس' و نیز 'برقراری صلح و امنیت در لبنان' تأکید کرد. نکته قابل توجه در این میان، گزارش خبرگزاری 'فلسطین الیوم' مبنی بر اعلام عون در جریان این گفت‌وگوی تلفنی بود که 'نمی‌خواهد با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی صحبت کند.' این موضع‌گیری نشان‌دهنده عمق شکاف و عدم تمایل لبنان به گفت‌وگوی مستقیم با اسرائیل در شرایط فعلی است و می‌تواند روند برقراری صلح را با موانع بیشتری مواجه کند.

اظهارات ترامپ در مورد توافق آتش‌بس در حالی مطرح شده که رژیم صهیونیستی پیشینه نقض مکرر توافقات آتش‌بس را دارد. پیش از این، توافق آتش‌بسی که با ضمانت آمریکا و فرانسه برقرار شده بود، به طور مداوم از سوی اسرائیل نقض می‌شد. در واکنش به این تجاوزات، حزب‌الله نیز حملات خود را علیه اراضی اشغالی از سر گرفت. این چرخه خشونت و نقض توافقات، اعتبار تضمین‌کنندگان خارجی را خدشه‌دار کرده و بر پیچیدگی دستیابی به راه‌حلی پایدار می‌افزاید. اعلام ۱۰ روزه آتش‌بس، در صورت پایبندی طرفین، می‌تواند گامی مقدماتی تلقی شود، اما تحقق صلح پایدار نیازمند اعتمادسازی، توقف کامل نقض‌ها و حل ریشه‌ای مناقشات است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

آتش‌بس لبنان اسرائیل آمریکا دونالد ترامپ

United States Latest News, United States Headlines