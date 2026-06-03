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آمریکا ۱۲۵ کشتی را در چارچوب محاصره دریایی ایران وادار به تغییر مسیر کرد

بین‌الملل News

آمریکا ۱۲۵ کشتی را در چارچوب محاصره دریایی ایران وادار به تغییر مسیر کرد
محاصره دریاییایرانآمریکا
📆6/3/2026 5:04 PM
📰VOA Farsi صدای آمریکا
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سنتکام گزارش داده که در عملیات محاصره دریایی علیه ایران، ۱۲۵ کشتی تجاری تغییر مسیر داده و ۶ کشتی غیرفعال شده‌اند. این اقدامات در پاسخ به بستن تنگه هرمز صورت گرفته و با تصویری از ناو رافائل پرالتا همراه شده است. همزمان، ایران حملات موشکی خود را علیه اهداف در منطقه ادامه داده است.

آمریکا اعلام کرد که در چارچوب محاصره دریایی علیه ایران ، ۱۲۵ کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده و ۶ کشتی دیگر را غیرفعال کرده است.

این تصمیم در ادامه اقدامات نظامی ایالات متحده پس از بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران گرفته شده است. سنتکام، در یک به‌روزرسانی تازه، با انتشار تصویری از یک ملوان آمریکایی روی ناو جنگی رافائل پرالتا در حال نظارت بر یک کشتی تجاری در دریای عرب، و碳‌های این عملیات را به تصویر کشیده است. هدف از این تحریم‌ها و اقدامات نظامی تضمین رعایت ممنوعیت‌های نقل و نقل نفت و همچنین پاسخ به هرگونه نقض محاصره است.

در حالی که ایران همچنان در واکنش به این محدودیت‌ها، حملات موشکی خود را از Objectives در سراسر منطقه انجام داده است، آمریکا نیز بارORKAN دفاعی در مقابل这些 حملات را ادامه می‌دهد. این تنش‌ها نشان‌دهنده تشدید تنافس استراتژیک بین دو کشور در منطقه خاورمیانه است

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محاصره دریایی ایران آمریکا کشتی تنگه هرمز

 

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