سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا طرح ۱۰ مادهای ایران را نمیپذیرد و مذاکرات بر اساس پیشنهاد ۱۵ مادهای آمریکا انجام خواهد شد. وی عملیات نظامی آمریکا را موفقیتآمیز خواند و از آغاز مذاکرات در اسلامآباد خبر داد.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در اظهاراتی که روز چهارشنبه ۱۹ فروردین منتشر شد، هرگونه ادعایی مبنی بر پذیرش طرح ۱۰ مادهای جمهوری اسلامی ایران توسط دولت آمریکا را رد کرد و آن را «مضحک» و «غیر واقعی» خواند. وی در نخستین نشست خبری خود پس از اعلام آتشبس موقت بین دو کشور، تأکید کرد که دولت پرزیدنت ترامپ هیچگاه به این طرح تن نداده و در عوض، پیشنهاد ۱۵ مادهای آمریکا مبنای مذاکرات آتی قرار خواهد گرفت.
لیویت با اشاره به عملیات نظامی اخیر آمریکا علیه ایران، موسوم به «خشم حماسی»، آن را یک «پیروزی نظامی تاریخی و حماسی برای آمریکا» توصیف کرد و افزود: «ایالات متحده به اهداف از پیش تعیین شده خود در این جنگ رسید و رژیم ایران، به دلیل ناتوانی در ادامه مقاومت و تحمل حملات، ناچار به پذیرش آتشبس و موافقت با بازگشایی تنگه هرمز شد.» وی همچنین فاش کرد که جیدی ونس، استیو ویتکاف و جرد کوشنر به نمایندگی از دولت آمریکا، روز شنبه در اسلامآباد پاکستان مذاکرات خود با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران را آغاز خواهند کرد. این مذاکرات در حالی انجام میشود که ایالات متحده همچنان بر مواضع اصولی خود پافشاری میکند و هیچ تغییری در خطوط قرمز آمریکا در قبال ایران ایجاد نشده است.\سخنگوی کاخ سفید در ادامه سخنان خود، با تأکید بر عدم تغییر خطوط قرمز آمریکا، به صراحت اعلام کرد که پایان غنیسازی اورانیوم در داخل ایران همچنان یک شرط اساسی برای هرگونه توافق آتی با جمهوری اسلامی محسوب میشود. وی افزود: «ارتش آمریکا با نابودی زیرساختهای نظامی ایران و از کار انداختن توانایی این رژیم در تولید سلاح، حمایت از نیروهای نیابتی، ساخت و انباشت موشکهای بالستیک و پهپادهای دوربرد، قدرت نظامی ایران را به طور قابل توجهی تضعیف کرده و این رژیم را سالها به عقب رانده است.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر وزیر دفاع آمریکا نیز در یک کنفرانس خبری در پنتاگون، عملیات «خشم حماسی» را کاملاً موفق ارزیابی کرده و اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران برای برقراری آتشبس، به التماس افتاده بود. به گفته مقامات آمریکایی، این آتشبس دو هفتهای که با موافقت پرزیدنت ترامپ و به درخواست میانجیها برقرار شد، مشروط به بازگشایی تنگه هرمز و دستیابی به یک توافق نهایی است.\در همین راستا، جیدی ونس، که ریاست هیئت مذاکرهکننده آمریکایی را بر عهده دارد، با صدور هشداری به جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هرگونه حسن نیت نداشتن در مذاکرات هشدار داد. ونس تأکید کرد که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات و بیتوجهی ایران به خواستههای آمریکا، ایالات متحده از اهرمهای نظامی و اقتصادی خود برای اعمال فشار بر این رژیم استفاده خواهد کرد. وی با اشاره به قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا، افزود: «ما مصمم هستیم که به یک توافق پایدار و قابل اجرا دست یابیم و در این راه، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.» این موضعگیری قاطعانه از سوی مقامات آمریکایی نشان میدهد که دولت ترامپ قصد دارد با اتخاذ یک رویکرد سختگیرانه و مبتنی بر قدرت، جمهوری اسلامی را به پذیرش شرایط خود وادار کند. در این میان، نقش میانجیها و تلاشهای دیپلماتیک برای تسهیل روند مذاکرات، همچنان حائز اهمیت است و باید دید که آیا این تلاشها در نهایت منجر به دستیابی به یک توافق جامع و پایدار خواهد شد یا خیر
