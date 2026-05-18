آمریکا مذاکرات با گرینلند برای امضای توافقنامههای جدید درباره نظامی و توسعهی خطوط لوله نفت در این جزیره پر اهمیت را آغاز کرده است. انگیزه این مذاکرات تغییر در امتیاز نظامی پیشین برای تضمین حضور دائمی نیروهای آمریکا در گرینلند در صورت استقلال این جزیره و نیاز به تضمینهای نظامی برای خط لولههای نفتی آن است. گرینلندیها و دانمارکیها با این درخواستها مخالفند، اما آمریکاییها برای افزایش نفوذ خود در این جزیره به عنوان منبع حیاتی منابع طبیعی مانند نفت، اورانیوم و عناصر نادر خاکی تأکید دارند.
نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که آمریکا خواهان حق وتوی موثر بر هرگونه قرارداد عمده سرمایهگذاری در گرینلند است تا رقبایی مانند روسیه و چین را کنار بزند، اما گرینلندیها و دانمارکیها بهشدت با این موضوع مخالفاند.
در حالی که تنشها با ایران همچنان ادامه دارد، به نظر میرسد وسواس ترامپ نسبت به گرینلند به حاشیه رفته باشد. حتی اگر درگیریها با ایران فروکش کند، سیاستمداران گرینلند معتقدند ترامپ دوباره فشارها را متوجه آنها میکند. برخی سیاستمداران گرینلند تاریخ ۱۴ ژوئن، روز تولد ترامپ، را در تقویم خود علامت زدهاند که باید مراقب آن باشند
