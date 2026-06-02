آمریکا نفتکش حامل سوخت به مقصد ایران را در خلیج فارس متوقف کرد

سنتکام از توقف یک نفتکش با پرچم بوتسوانا در خلیج فارس خبر داد که به سمت جزیره خارک در حرکت بود. این اقدام در چارچوب محاصره دریایی علیه ایران صورت گرفته است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده ( سنتکام ) روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک نفتکش خالی به نام ام/تی لکسی که با پرچم بوتسوانا تردد می‌کرد و در خلیج فارس در حال حرکت به سوی جزیره خارک بود، با شلیک موشک به محفظه موتور آن متوقف شده است.

سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام در چارچوب اعمال محاصره دریایی علیه بنادر ایران انجام شده است. به گفته این فرماندهی، خدمه کشتی هشدارهای مکرر را نادیده گرفتند و طی ۲۴ ساعت گذشته چندین بار از دستورات نیروهای آمریکایی سرپیچی کردند. در نهایت یک هواپیمای آمریکایی با شلیک موشک هلفایر به اتاق موتور، نفتکش را از کار انداخت و مانع از رسیدن آن به ایران شد.

این دومین بار در هفته‌های اخیر است که نیروی دریایی آمریکا یک کشتی را در مسیر ایران متوقف می‌کند. پیش از این، ارتش آمریکا کشتی لیان‌استار را در خلیج عمان با روشی مشابه از کار انداخته بود. سنتکام اعلام کرده که از آغاز محاصره دریایی تاکنون، شش کشتی را از کار انداخته و مانع تردد ۱۲۲ کشتی به بنادر ایران شده و آنها را به مسیرهای دیگر هدایت کرده است.

این اقدامات بخشی از فشار حداکثری ایالات متحده بر ایران برای توقف صادرات نفت و محدود کردن فعالیت‌های دریایی این کشور به شمار می‌رود. در واکنش به این تحولات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه از حمله موشکی به یک کشتی باری در خلیج فارس و در نزدیکی عراق خبر داد. این حمله تلافی‌جویانه نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها در آب‌های منطقه است. تحلیلگران معتقدند که این درگیری‌ها می‌تواند امنیت ترانزیت نفت در تنگه هرمز را به خطر بیندازد.

با این حال، نیویورک‌تایمز گزارش داده که ارتش آمریکا بی‌سروصدا ۷۰ کشتی را از تنگه هرمز عبور داده است که حاکی از تداوم تلاش‌های آمریکا برای حفظ جریان آزاد حمل و نقل دریایی در منطقه است. تنش‌های اخیر نگرانی‌هایی را در مورد بروز درگیری گسترده‌تر در خلیج فارس ایجاد کرده است





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