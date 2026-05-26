آمریکا به متحدانش در ناتو اعلام کرده به‌تدریج تعداد بمب‌افکن‌های راهبردی، جنگنده‌ها، پهپادها، زیردریایی‌ها و ناوهای جنگی اختصاص‌یافته به این ائتلاف را کاهش خواهد داد. این کاهش نیروها بخشی از سیاست دیرینه دونالد ترامپ برای محدود کردن نقش آمریکا در ناتو است.

پایگاه خبری پولتیکو به نقل از دو دیپلمات ناتو که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده که این موضوع روز جمعه در نشست غیرعلنی مدیران سیاست‌گذاری ناتو از سوی الکساندر ولز-گرین، مشاور پنتاگون، مطرح شده است. این کاهش نیروها بخشی از سیاست دیرینه دونالد ترامپ برای محدود کردن نقش آمریکا در ناتو است؛ ائتلافی که او بارها آن را برای واشنگتن «بی‌فایده» توصیف کرده بود.

ترامپ پیش‌تر متحدان اروپایی را با اعلام خروج ۵ هزار نیروی آمریکایی از آلمان غافلگیر کرده بود؛ تصمیمی که بعدا مشخص شد شامل ۴ هزار نظامی مستقر در لهستان نیز می‌شود. او سپس موضع خود را تغییر داد و گفت ۵ هزار نیروی اضافی به لهستان اعزام خواهد کرد. دیپلمات‌های ناتو می‌گویند جزئیات دقیق این کاهش‌ها هنوز مشخص نشده و آمریکا نیز هیچ جدول زمانی مشخصی برای اجرای آن ارائه نکرده است.

انتقاد دوباره ترامپ از ناتو؛ آیا اسرائيل آمریکا را به خروج از ناتو ترغیب می‌کند؟ یکی دیگر از دیپلمات‌های ناتو گفت: «جزئیات کامل ارائه نشد، اما حالا تصویر خیلی روشن‌تر است. » او توضیح داد میزان کاهش‌ها به توانایی کشورهای دیگر برای پر کردن این خلا بستگی خواهد داشت: «برخی بخش‌ها اصلا دست نمی‌خورند، بعضی کاملا حذف می‌شوند و برخی دیگر ممکن است به نصف یا یک‌سوم کاهش پیدا کنند.

»قرار است این موضوع ماه آینده در نشست «تولید نیرو» ناتو دوباره بررسی شود؛ نشستی که در آن برنامه‌ریزان نظامی کشورهای عضو مشخص می‌کنند چه نیروها و تجهیزاتی را در اختیار ناتو قرار خواهند داد. در چارچوب سیستم «مدل نیرو» در ناتو، اعضای ائتلاف به‌صورت دوره‌ای نیروها و تجهیزات اختصاص‌یافته به عملیات‌های ناتو را تعیین می‌کنند؛ اطلاعاتی که محرمانه محسوب می‌شود.

نمایندگان اتحادیه اروپا برای تقویت سازوکار دفاع جمعی مستقل از ناتو نشست محرمانه برگزار کردند جنیفر کاوانا، مدیر بخش تحلیل نظامی اندیشکده «دفاع اولویت‌ها» در واشنگتن، گفت این کاهش‌ها به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند زیردریایی‌ها و بمب‌افکن‌های راهبردی، خلأهایی ایجاد خواهد کرد که به‌سرعت قابل جبران نیست. او گفت: «مسئله اصلی این نیست که اروپا دقیقا همان چیزی را که آمریکا خارج می‌کند جایگزین کند، بلکه باید مشخص کند واقعا برای دفاع از خود به چه توانایی‌هایی نیاز دارد و همان‌ها را تامین کند.

»روبیو: متحدان ناتو از این روند خبر دارند مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز روز جمعه در دیدار با وزیران خارجه ناتو در شهر هلسینگبورگ سوئد تاکید کرد کاهش نیروها و تجهیزات آمریکایی در اروپا ادامه خواهد داشت، اما این روند «هماهنگ با متحدان» انجام می‌شود. او به خبرنگاران گفت: «همه در ناتو می‌دانند حضور نیروهای آمریکایی در اروپا قرار است تغییر کند. این روند از قبل آغاز شده و با هماهنگی متحدان انجام می‌شود.

» روبیو افزود: «نمی‌گویم که متحدان از این موضوع خوشحال خواهند شد، اما قطعا از آن آگاه هستند. » آلیسون هارت، سخنگوی ناتو، نیز گفت این ائتلاف بیش از حد به توانایی‌ها و نیروهای آمریکا وابسته شده بود. او افزود: «با افزایش سرمایه‌گذاری اروپا و کانادا در حوزه دفاعی و توسعه توانایی‌های نظامی، توازن مسئولیت‌ها می‌تواند تغییر کند. »به گفته او، این تحول باعث تقویت برنامه‌های دفاعی ناتو می‌شود و بازتاب‌دهنده تغییر گسترده‌تری در داخل این ائتلاف است.

