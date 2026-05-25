توافقی که آمریکا و ایران در آستانه امضای آن هستند، شامل تمدید ۶۰ روزه آتش‌بس است. در این دوره‌، تنگه هرمز بازگشایی می‌شود، ایران می‌تواند آزادانه نفت بفروشد و مذاکرات درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد شد.

در این دوره‌، تنگه هرمز بازگشایی می‌شود، ایران می‌تواند آزادانه نفت بفروشد و مذاکرات درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد شد. بنابر این گزارش، این توافق می‌تواند از تشدید جنگ جلوگیری کند و فشار بر عرضه جهانی نفت را کاهش دهد. با این حال، روشن نیست که آیا به یک توافق صلح پایدار که مطالبات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران را نیز در نظر بگیرد، منجر خواهد شد یا نه





