فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به عملیات مروارید و جنگ اخیر، هشدار داد که تنگه هرمز بسته می‌شود. دریادار ایرانی بر ایستادگی در برابر قدرت‌های فرامنطقه‌ای و تأثیر آن بر امنیت منطقه تأکید کرد.

دریادار شهرام ایرانی ، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه هفتم آذرماه در آیین تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی و مقام معظم رهبری در حرم مطهر امام(ره) سخنرانی کرد. این مقام نظامی با تأکید بر نقش نیروی دریایی در دفاع از منافع ملی، هشدار داد که تنگه هرمز در صورت عدم احترام به جایگاه ملت ایران، بسته خواهد شد.

تجلیل از حماسه عملیات مروارید در حرم امام

دریادار ایرانی با اشاره به سالروز تأسیس نیروی دریایی ارتش، این روز را فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس دانست. وی یادآور شد که هر سال در این روز، حماسه‌آفرینی همرزمانمان در عملیات غرورآفرین مروارید را گرامی می‌دارند. فرمانده نیروی دریایی ارتش بر تداوم همان الگو و روحیه‌ای که در آن عملیات شکل گرفت، تأکید کرد.

Also read پیشروی حوثی‌ها چه معنایی برای ایران و درگیری‌های منطقه‌ای دارد؟

وی با مقایسه دوران دفاع مقدس با شرایط کنونی، بیان داشت که اگرچه تجهیزات، تسلیحات و نوع تهدیدات امروزی پیچیدگی‌های بیشتری دارند، اما روحیه و ایمان نیروی انسانی پرتلاش و مؤمن نیروی دریایی، همچنان مسیر را هموار کرده است. این مقام ارشد نظامی تصریح کرد که نیروی دریایی با اتکا به ایمان، امید، اراده و استقامت، در برابر دشمنان ایستادگی کرده است.

اشاره به شهادت دریادلان در جنگ‌های اخیر

فرمانده نیروی دریایی ارتش با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به شهادت جمعی از هموطنان و همرزمان در جنگ‌های تحمیلی و جنگ‌های اخیر اشاره کرد. وی به طور خاص از شهدای ناوشکن‌های جماران و دنا و همچنین شهدای بخش‌های موشکی، اطلاعاتی، فنی و آمادگی نیروی دریایی یاد کرد. دریادار ایرانی گفت که این شهدا با ایثار و فداکاری خود، مسیر عزت و اقتدار کشور را هموار کردند.

وی با اشاره به شهادت دریادلان نیروی دریایی در جریان جنگ اخیر خاطرنشان کرد که شهدای دریایی محدودیت جغرافیایی ندارند و آب‌های اقیانوس‌ها آنان را به حرکت درمی‌آورد و به سواحل دشمن می‌رساند. فرمانده نیروی دریایی ارتش هشدار داد که دشمن باید در انتظار انتقام خون این شهدا باشد و تأکید کرد که شهدای ما زنده‌اند و همچنان در کنار همرزمان خود حضور دارند.

هشدار به قدرت‌های فرامنطقه‌ای درباره تنگه هرمز

دریادار ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات تنگه هرمز، تصریح کرد که این تنگه استراتژیک بسته خواهد ماند تا دشمن بداند باید در برابر این ملت بزرگ، پرافتخار، مقتدر و منسجم با احترام رفتار کند. وی بیان داشت که امنیت منطقه نیز از تحولات و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد و حضور دشمنان انقلاب اسلامی، امنیت مردم منطقه را با مشکل مواجه کرده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خطاب به کشورهای منطقه و حکام آن‌ها گفت که باید بدانند با چه طرفی همراهی می‌کنند و مسیر درست، مسیری است که بر پایه آموزه‌های قرآن قرار دارد. وی با تأکید بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی، راه ما را راه امام حسین(ع) دانست و گفت که این مسیر هرگز متوقف نمی‌شود. دریادار ایرانی افزود که در طول تاریخ و تا زمان ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، مردان بزرگی از این سرزمین برخواهند خاست و در برابر هرگونه استعمار و سلطه‌گری خواهند ایستاد.

پاسخ به ادعای ارتش اول جهان و نقش مردم

این مقام عالی رتبه نیروهای مسلح با اشاره به رویارویی نیروهای مسلح با تجهیزات و توان نظامی آمریکا، گفت که دشمن با تمام تجهیزات و پیچیدگی‌هایی که مدعی برخورداری از آن است و با ادعای داشتن ارتش اول دنیا وارد میدان شد، اما نیروهای مسلح کشورمان در برابر او ایستادگی کردند. وی به هدف قرار گرفتن ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در روز دوم جنگ اشاره کرد و این اقدام را از برکات خون شهدا دانست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین نقش مردم در تحولات و مواجهه با تهدیدات اخیر را یادآور شد و گفت که آنچه امروز شاهد آن هستیم، یادآور همان ترکیب و الگوی هشت سال دفاع مقدس است. وی تأکید کرد که ملت ایران در عین پایبندی به اصول انسان‌دوستی، در برابر دشمن با اقتدار و استقامت برخورد می‌کند و نیروهای مسلح از حضور و حمایت مردم، توان و انگیزه بیشتری می‌گیرند.