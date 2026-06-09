Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

آمریکا و جمهوری اسلامی در مذاکرات محرمانه، طرحی مبهم از چارچوب یک توافق را مطرح می‌کنند

سیاسی News

آمریکا و جمهوری اسلامی در مذاکرات محرمانه، طرحی مبهم از چارچوب یک توافق را مطرح می‌کنند
آمریکاجمهوری اسلامین مذاکرات
📆6/9/2026 8:12 PM
📰IranIntl
35 sec. here / 130 min. at publisher
📊News: 465% · Publisher: 63%

نیویورک‌تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند، نوشت این گفت‌وگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده، «طرحی مبهم از چارچوب یک توافق» است. نیویورک‌تایمز در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه ۱۹ خرداد منتشر کرد، نوشت آمریکا پیشنهاد کرده مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیش‌رو در سوئیس برگزار شود. به گفته این مقام‌ها و دیپلمات‌ها، گفت‌وگوها در حال حاضر به چهار محور اصلی شامل تعلیق ۲۰ ساله هرگونه غنی‌سازی اورانیوم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رقیق‌سازی اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن سه سایت نطنز، فردو و اصفهان و موافقت تهران با بازرسی‌های سرزده آژانس رسیده است.

نیویورک‌تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکا یی و دیپلمات‌هایی که در جریا ن مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند، نوشت این گفت‌وگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده، «طرحی مبهم از چارچوب یک توافق » است.

نیویورک‌تایمز در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه ۱۹ خرداد منتشر کرد، نوشت آمریکا پیشنهاد کرده مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیش‌رو در سوئیس برگزار شود. به گفته این مقام‌ها و دیپلمات‌ها، گفت‌وگوها در حال حاضر به چهار محور اصلی شامل تعلیق ۲۰ ساله هرگونه غنی‌سازی اورانیوم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رقیق‌سازی اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن سه سایت نطنز، فردو و اصفهان و موافقت تهران با بازرسی‌های سرزده آژانس رسیده است.

هنوز روشن نیست که تازه‌ترین تحولات، از جمله اظهارات سه‌شنبه ترامپ مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی یک بالگرد آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و ایالات متحده ناچار به پاسخ‌گویی خواهد بود، آیا مذاکرات را به عقب خواهد راند یا نه

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IranIntl /  🏆 3. in İR

آمریکا جمهوری اسلامی ن مذاکرات تنگه هرمز غنی‌سازی اورانیوم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق سوئیس تلاش برای برقراری آتش‌بس تensions تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تشدید تنش تلاش برای پیشگیری از تش

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-09 23:14:05