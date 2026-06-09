نیویورک‌تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند، نوشت این گفت‌وگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده، «طرحی مبهم از چارچوب یک توافق» است. نیویورک‌تایمز در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه ۱۹ خرداد منتشر کرد، نوشت آمریکا پیشنهاد کرده مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیش‌رو در سوئیس برگزار شود. به گفته این مقام‌ها و دیپلمات‌ها، گفت‌وگوها در حال حاضر به چهار محور اصلی شامل تعلیق ۲۰ ساله هرگونه غنی‌سازی اورانیوم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رقیق‌سازی اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن سه سایت نطنز، فردو و اصفهان و موافقت تهران با بازرسی‌های سرزده آژانس رسیده است.

نیویورک‌تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکا یی و دیپلمات‌هایی که در جریا ن مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند، نوشت این گفت‌وگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده، «طرحی مبهم از چارچوب یک توافق » است.

نیویورک‌تایمز در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه ۱۹ خرداد منتشر کرد، نوشت آمریکا پیشنهاد کرده مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیش‌رو در سوئیس برگزار شود. به گفته این مقام‌ها و دیپلمات‌ها، گفت‌وگوها در حال حاضر به چهار محور اصلی شامل تعلیق ۲۰ ساله هرگونه غنی‌سازی اورانیوم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رقیق‌سازی اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن سه سایت نطنز، فردو و اصفهان و موافقت تهران با بازرسی‌های سرزده آژانس رسیده است.

هنوز روشن نیست که تازه‌ترین تحولات، از جمله اظهارات سه‌شنبه ترامپ مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی یک بالگرد آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و ایالات متحده ناچار به پاسخ‌گویی خواهد بود، آیا مذاکرات را به عقب خواهد راند یا نه





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