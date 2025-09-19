آمریکا اعدام بابک شهبازی را محکوم کرد و رژیم ایران را به استفاده ابزاری از اعدام متهم کرد

وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعدام بابک شهبازی، زندانی سیاسی در ایران را محکوم کرد و رژیم ایران را به استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و ساکت کردن مخالفان متهم کرد. این بیانیه با اشاره به محاکمه ناعادلانه و اعترافات اجباری، خواستار توقف نقض حقوق بشر در ایران شد.

وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام بابک شهبازی توسط جمهوری اسلامی، با انتقاد شدید از این اقدام، تأکید کرد که رژیم ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۱۹ شهریور، در حساب رسمی «یو.اس.ای. به فارسی» در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعدام بابک شهبازی ، زندانی سیاسی و پدر دو فرزند را نمونه‌ای از استفاده ابزاری رژیم از مجازات اعدام برای ساکت کردن صدای مخالفان و ایجاد ترس دانست.

این بیانیه با اشاره به محاکمه ناعادلانه بابک شهبازی، تأکید کرد که وی بر اساس اعترافات اجباری که تحت شکنجه گرفته شده بود، محکوم شده است. این وزارتخانه همچنین یادآوری کرد که بابک شهبازی با وجود انکار اتهامات و امتناع از امضای اظهارنامه‌های ساختگی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، که به دلیل ریاست بر دادگاه‌های نمایشی توسط ایالات متحده تحریم شده بود، به اعدام محکوم گردید. وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه با انتشار تصویری که روی آن نوشته شده بود «همیشه نور بر تاریکی پیروز است»، اعلام کرد که پرونده شهبازی استفاده رژیم از شواهد ساختگی و تاکتیک‌های وحشیانه، از جمله حبس انفرادی و آزار جسمی، برای سرکوب مخالفان را آشکار می‌سازد.\بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا اعدام بابک شهبازی را محکوم کرد و اعلام داشت که ایالات متحده آمریکا در کنار مردم ایران در مبارزه برای آزادی و کرامت ایستاده و متعهد به افشای نقض حقوق بشر توسط رژیم است. بابک شهبازی، تکنسین تأسیسات سرمایشی که در یک شرکت خصوصی کار می‌کرد، در روز چهارشنبه، ۲۶ شهریور، در زندان قزل‌حصار استان البرز اعدام شد. کیهان و سام شهبازی، برادر و پسر نوجوان این زندانی سیاسی، پس از اجرای اعدام، با انتشار پیامی اعلام کردند که اجرای این حکم پایان راه بابک شهبازی نیست و این پیام با عبارت «همیشه نور بر تاریکی پیروز است» به پایان رسید. اعدام بابک شهبازی همزمان با سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و اعتراضات خیابانی گسترده در ایران صورت گرفت و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. این اعدام در حالی انجام شد که روایت‌های عینی از «زخم‌های ماندگار» خانواده‌های اعدام‌شدگان همچنان در جامعه مطرح است. رضا محمدحسینی، یکی از فعالان حقوق بشر، اعدام بابک شهبازی را «بازتولید چرخه خشونت» توصیف کرد. این اقدام همچنین با واکنش‌های بین‌المللی و انتقادهای شدید از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی مواجه شد. بسیاری از منتقدان، این اعدام را تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب هرگونه صدای مخالف دانستند.\واکنش‌ها به اعدام بابک شهبازی طیف وسیعی از محکومیت‌ها و انتقادات را در بر داشت. بسیاری از فعالان و تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این اقدام نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم است. برخی از منتقدان با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران و افزایش اعدام‌ها، هشدار دادند که این روند می‌تواند منجر به افزایش تنش‌ها و ناآرامی‌ها در جامعه شود. همچنین، برخی از فعالان حقوق بشری، خواستار پاسخگو کردن مقامات ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر شدند. در این میان، برخی از فعالان سیاسی با اشاره به تاریخچه حکومت‌های دیکتاتوری، این اعدام را نشانه‌ای از ضعف و زوال رژیم دانستند. آنها معتقدند که دیکتاتورها پیش از سقوط، خشن‌تر و خون‌خوارتر می‌شوند. این تحلیلگران بر این باورند که اینگونه اقدامات، تنها باعث افزایش نارضایتی مردم و تشدید مبارزه برای آزادی می‌شود. اعدام بابک شهبازی، بار دیگر توجه جامعه بین‌المللی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرد و باعث افزایش فشارها بر رژیم شد. این حادثه، همچنین، بر اهمیت مبارزه برای آزادی و کرامت انسانی تأکید کرد و نشان داد که این مبارزه همچنان ادامه دارد





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

اعدام بابک شهبازی ایران آمریکا حقوق بشر نقض حقوق بشر رژیم ایران زندانی سیاسی مجازات اعدام سرکوب

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها