آمریکا، عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای، تسلیمیت همه اورانیوم‌های غنی‌شده و بازگشایی تنگه هرمز را Pilate اصلی و ملزم توافق با رژیم ایران می بیند
📆5/22/2026 4:03 PM
📰VOA Farsi صدای آمریکا
52 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 45% · Publisher: 51%

وزیر امور خارجه ایالات متحده، مارکو روبیو، پس از شرکت در اجلاس وزیران ناتو در سوئد، با اشاره به مذاکرات جاری آمریکا و جمهوری اسلامی، شروط اساسی موفقیت این مذاکرات را عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، تسلیمیت همه اورانیوم‌های غنی‌شده، و بازگشایی تنگه هرمز عنوان کرد. همچنین با اشاره به اقدامات کشورهای حوزه خلیج فارس برای حل و فصل مسائل مرتبط با ایران، از آن‌ها استقبال کرد. همچنین، در پاسخ به سوالات درباره حضور تیمی از قطر در پیشبرد مذاکرات با تهران، این خبر را تکذیب یا تایید نکرد و گروه پاکستانی را میانجی اصلی مذاکرات عنوان کرد.

وزیر امور خارجه ایالات متحده ، مارکو روبیو، پس از شرکت در اجلاس وزیران ناتو در سوئد، با اشاره به مذاکرات جاری آمریکا و جمهوری اسلامی، شروط اساسی موفقیت این مذاکرات را عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، تحویل همه اورانیوم‌های غنی‌شده، و بازگشایی تنگه هرمز عنوان کرد.

روبیو روند مذاکرات را رو به پیشرفت خواند و افزود: "ترجیح پرزیدنت ترامپ دستیابی به توافق مطلوب است اما اگر دیپلماسی کارساز نباشد، گزینه‌های دیگری برای رسیدن آمریکا به اهدافش وجود دارد.

" او در پاسخ به پرسشی درباره حضور تیمی از قطر در پیشبرد مذاکرات با تهران این خبر را تایید یا تکذیب نکرد، اما گروه پاکستانی را میانجی اصلی مذاکرات عنوان کرد. همچنین از اقدامات کشورهای حاشیه خلیج فارس برای حل و فصل موضوعات مرتبط با ایران استقبال کرد. در عین حال، روبیو ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای دست بردارد و تنگه هرمز را بازگشایی کند.

همچنین از آمادگی آمریکا برای انجام اقدامات بعدی خبر داد، خواه این اقدامات با کمک سایر کشورها یا بدون کمک آنها انجام شوند. مارکت روتی، دبیرکل ناتو، روز جمعه نیز با بیان اینکه آزادی ناوبری در تنگه هرمز به هر یک از کشورهای عضو ائتلاف ناتو مربوط می‌شود، اظهارات او مرتبط با خود ناتو به‌طور خاص نبوده است.

ترامپ نیز در گذشته، با انتقاد از اعضای ناتو، به‌شدت درباره تلاش نکردن آن‌ها برای مشارکت در عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است

