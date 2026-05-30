در حالی که همچنان سرنوشت داراییهای مسدودشده ایران در هالهای از ابهام قرار دارد، نیویورکپست مدعی شده که ۶ میلیارد دلار پول بلوکهشده در قطر به صورت مستقیم و در قالب پول نقد در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت.
بنا بر ادعای نیویورکپست، آمریکا حاضر است به جای پرداخت پول نقد، ۶ میلیارد دارایی مسدودشده ایران در قطر را صرف خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی کرده و این اقلام را برای ایران ارسال کند. بدین ترتیب، واشنگتن تعیین میکند که این پول صرف چه اقلامی شود. به گزارش فارس، موضوع داراییهای مسدودشده ایران از جمله اصلیترین مسائل مورد اختلاف بین طرفین است.
ایران ادامه روند مذاکرات و رسیدن به توافق را به آزادسازی داراییهای مسدودشده خود منوط کرده است. نیویورکپست به نقل از یکی از مقامات آمریکایی نوشته که پرداخت تدریجی این وجوه به تحقق معیارهایی از سوی ایران از جمله بازگشایی تنگه هرمز و پاکسازی این آبراه از مین، مشروط خواهد بود. در حال حاضر همچنان روند گفتگوها در مورد «یادداشت تفاهم» بین ایران و آمریکا ادامه دارد.
ایران خواستار آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده خود شده است، اما به نظر میرسد طرف آمریکایی، همچنان در مقابل این خواسته مقاومت میکند. هنوز هیچ توافقی به صورت رسمی اعلام نشده و به گفته مقامات وزارت خارجه ایران، انتقال پیامها همچنان ادامه دارد.
