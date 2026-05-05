آمریکا در حال گسترش چتر دفاعی بر فراز تنگه هرمز است

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نشست خبری خود اعلام کرد که این کشور در حال استقرار تجهیزات برای گسترش چتر دفاعی بر فراز تنگه هرمز است. او همچنین درباره وضعیت مردم ایران، مذاکرات با تهران و فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی صحبت کرد. روبیو گفت که مردم ایران قربانی رژیم حاکم هستند و رئیسجمهور ترامپ همدلی عمیقی با آنها دارد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا در برابر رژیمهای یاغی مانند تهران خواهد ایستاد.
مارکو روبیو ، وزیر خارجه ایالات متحده، در نشست خبری خود درباره وضعیت مردم ایران اظهار کرد که فاصله و شکاف بین مردم و رهبران این کشور به اندازهای زیاد است که در هیچ کشوری مشابه آن را مشاهده نمیکنیم.
او گفت: «مردم ایران شاید شیعه باشند، اما رادیکال نیستند و روحانی هم نیستند. آنها فقط یک زندگی عادی و طبیعی میخواهند؛ در بسیاری جهات کشوری بسیار مدرن با تاریخ و میراث فوقالعاده. » روبیو تاکید کرد که مردم ایران هر روز قربانی رژیم حاکم هستند و رئیسجمهور ترامپ نسبت به آنچه بر سر آنها میآید همدلی عمیقی دارد. او همچنین اعلام کرد که اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مستقیما منابع اصلی درآمدی رژیم را هدف قرار میدهد.
درباره محاصره دریایی علیه ایران، روبیو گفت که این کار روزانه تا ۵۰۰ میلیون دلار از درآمد ایران را از بین میبرد و ۹۰ درصد کل تجارت ایران متوقف شده است. او افزود: «چنین وضعیتی که تنگهای داشته باشید که هر کشتی عبوری را منفجر کنند و فقط کشتیهای خودشان اجازه عبور داشته باشند، ممکن نیست. » درباره مذاکرات میان لبنان و اسرائیل، روبیو گفت که توافق صلح بین این دو کشور قابل دستیابی است.
او همچنین درباره مذاکرات با تهران گفت که فرستادگان آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، بهطور جدی در حال کار روی مسیر دیپلماتیک هستند. روبیو افزود: «اگر چنین مسیری وجود داشته باشد، میتواند به بازسازی، شکوفایی و ثبات منجر شود و اینکه ایران دیگر تهدیدی برای جهان نباشد.
» او گفت: «هر روزی که این درگیری ادامه پیدا کند، اهرم فشار ما بر ایران بیشتر میشود و موقعیت آنها تضعیفتر خواهد شد، بهویژه وقتی محاصره واقعا در کنار تحریمها اثر خود را بگذارد. » درباره فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، روبیو گفت: «آنها همیشه بخشهای پنهانی از برنامه هستهای خود داشتهاند که به جهان اعلام نشده است و ما با اطمینان میدانیم که آنها اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را نگه داشتهاند و این هیچ کاربرد غیرنظامی ندارد.
» او گفت: «بنابراین آنها این فرصت را دارند که به توافقی برسند که روشن کند واقعاً به دنبال سلاح هستهای نیستند. » روبیو همچنین اعلام کرد که ۱۰ ملوان غیرنظامی در نتیجه درگیریهای جاری در تنگه هرمز جان خود را از دست دادهاند. او افزود: «بسیاری از کشورها از ایالات متحده خواستهاند کمک کند تا کشتیهایشان آزاد شوند و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و این شریان حیاتی تجارت جهانی بازگردانده شود.
» وزیر خارجه آمریکا گفت: «بنابراین رییسجمهور ترامپ، مثل همیشه، وارد عمل شد و به این درخواستها پاسخ داد. او به ارتش ایالات متحده دستور داده است که این کشتیهای گرفتار را به سمت امنیت هدایت کند، یک حلقه حفاظتی ایجاد کند تا بتوانند در آن حرکت کنند، کالاهایشان را جابهجا کنند و از منطقه خطر خارج شوند. » او گفت که آمریکا به پاکسازی مسیر عبور در تنگه هرمز برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی ادامه خواهد داد.
روبیو تاکید کرد: «ما در برابر رژیمهای یاغی مانند رژیم تهران خواهیم ایستاد. و بدون هیچ شرم یا تردیدی از قدرت و توان خود برای اعمال قدرت نظامی در راستای منافع ملیمان استفاده خواهیم کرد—و این اولویت اصلی ما خواهد بود.
» روبیو در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد: «رئیسجمهور پروژه آزادی را اعلام کرد و هدف آن، نجات نزدیک به ۲۳ هزار غیرنظامی از ۸۷ کشور مختلف است که در داخل خلیج فارس گرفتار شدهاند و توسط رژیم ایران در خلیج فارس رها شده و عملا به حال خود گذاشته شدهاند. » او ادامه داد: «بیش از دو ماه است که این ملوانان بیگناه و اعضای خدمه تجاری در دریا سرگردان ماندهاند، چون ایران در حال اجرای چیزی است که نه تنها مجرمانه است بلکه اقدامی است از سر استیصال و مخرب.
» روبیو گفت: «آمریکا در حال استقرار تجهیزات برای گسترش چتر دفاعی بر فراز کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز است. » او افزود: «در هیچ شرایطی ما هرگز نمیتوانیم اجازه دهیم ایران این موضوع را عادیسازی کند که بتواند کشتیهای تجاری را منفجر کند و در آبها مینگذاری کند. » روبیو گفت: «بنابراین پاسخ به این موضوع این است که ما کشتیهای شما را محاصره خواهیم کرد. اگر کشتیهای همه نتوانند خارج شوند، کشتیهای شما هم نمیتوانند خارج شوند.
این یک اقدام جنگی نیست. این یک اقدام دفاعی است. »
