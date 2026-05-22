آمریکا称 کوبا یک تهدید برای امنیت ملی آمریکا است - فرصت برای بازداشت کاسترو?

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیپلماسی را ترجیح می‌داند اما می‌گوید که احتمال دستیابی به توافقی میان دو کشور بسیار پایین است. او همچنین کوبا را یکی از اصلی‌ترین حامیان تروریسم در منطقه خوانده است.

کوبا یک خطر برای امنیت ملی آمریکا است و دستیابی به توافقی میان دو کشور چندان بعید نیست. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پس از توصیف کاسترو، رئیس‌جمهور پیشین کوبا را در ارتباط با سرنگونی دو هواپیما در سال ۱۹۹۶ به قتل متهم کرد.

او همچنین این جزیره را یکی از اصلی‌ترین حامیان تروریسم در منطقه خواند. روز پنجشنبه، برونو رودریگس، وزیر خارجه کوبا، مارکو روبیو را به «دروغ‌گویی» متهم کرد و گفت این جزیره هرگز تهدیدی برای آمریکا نبوده است. در ادامه، مارکو روبیو گفت آمریکا به دنبال دستیابی به راه حل دیپلماتیک است اما هشدار داد باید علیه هرگونه تهدید محافظت کند. به دنبال اتهامات آمریکا علیه کاسترو، چین و روسیه این اقدام آمریکا را محکوم کردند





