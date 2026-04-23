بریتانیا در حال آمادهسازی غواصان و سامانههای مینروبی خود برای استقرار در تنگه هرمز است. این اقدام در پاسخ به نگرانیها در مورد بسته شدن این تنگه استراتژیک توسط ایران و در چارچوب یک مأموریت چندملیتی صورت میگیرد.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که غواصان این کشور در حال آمادهسازی برای عملیات مینروبی در تنگه هرمز هستند. این اقدام در پی نگرانیهای فزاینده در مورد بسته شدن این تنگه استراتژیک توسط ایران و ایجاد اختلال در تجارت جهانی صورت میگیرد.
اسرائیل و آمریکا، تنگه هرمز را به عنوان یکی از نقاط بحرانی در مذاکرات صلح با ایران مطرح کردهاند، مذاکراتی که دور اول آن با میانجیگری پاکستان برگزار شد. کارشناسان نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا که در خنثیسازی مین آموزش دیدهاند، در حال آمادهباش هستند تا با استفاده از سامانههای بدون سرنشین، ایمنی این تنگه را تضمین کنند. بریتانیا تأکید کرده که در چارچوب یک مأموریت چندملیتی، مینروبهای خودکار خود را برای حفاظت از تنگه هرمز به کار خواهد گرفت.
این تصمیم پس از نشست دو روزه با حضور برنامهریزان نظامی از بیش از ۳۰ کشور در لندن اتخاذ شده است. جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، هدف این نشست را تبدیل توافقهای دیپلماتیک به یک برنامه عملیاتی برای تضمین آزادی ناوبری و حمایت از آتشبس پایدار اعلام کرده است. این اقدام بریتانیا در پاسخ به انتقادات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر عدم مشارکت فعال بریتانیا در مأموریتهای تهاجمی علیه ایران صورت میگیرد.
بریتانیا و فرانسه پیشتر در ماه مارس، نشستهایی را برای تضمین آزادی کشتیرانی در این مسیر تجاری و کاهش اثرات اقتصادی ناشی از بسته شدن آن برگزار کرده بودند. با وجود تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری صلح، سرنوشت تنگه هرمز همچنان نامشخص است. آتشبسی ۱۴ روزه بین ایران و آمریکا توسط ترامپ تمدید شده، اما محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دارد و ایران نیز اعلام کرده تا زمانی که این محاصره برداشته نشود، مذاکراتی صورت نخواهد گرفت.
گزارشها حاکی از آن است که مینروبی در تنگه هرمز ممکن است حدود شش ماه طول بکشد و پنتاگون در حال ارزیابی هزینهها و راهبرد این عملیات است. در جریان جلسات توجیهی محرمانه در کنگره آمریکا، نمایندگان سوالاتی در مورد هزینههای جنگ با ایران و حمله به مدرسهای در ایران مطرح کردهاند که هنوز پاسخی دریافت نشده است.
بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود که در حال بررسی اعزام ناو یا کشتی تجاری حامل سامانههای مینیاب به خلیج فارس است و تصمیم فعلی گامی در جهت عملی کردن این برنامه است. این تحولات در حالی رخ میدهد که نگرانیها در مورد تهدید قطع اینترنت کشورهای حاشیه خلیج فارس و توقیف دارایی منتقدان در ایران نیز افزایش یافته است.
