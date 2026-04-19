مقام اسرائیلی اعلام کرده که در صورت شکست مذاکرات، تلآویو آماده بازگشت به جنگ با جمهوری اسلامی است. همزمان، تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به آتشبس ادامه دارد، اما فضای خوشبینانه نیست و اختلافات کلیدی میان ایران و آمریکا پابرجا است. گزارشها از وضعیت زرادخانه موشکی ایران و رایزنیهای منطقهای نیز منتشر شده است.
در تحولی نگرانکننده، یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل در مصاحبهای با شبکه کان، ضمن ابراز بدبینی نسبت به چشمانداز آتشبس در جنگ با جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در صورت شکست مذاکرات ، تلآویو برای بازگشت به رویارویی نظامی آماده است. این مقام اسرائیل ی تاکید کرد که وضعیت آتشبس بسیار شکننده است و بدبینی بر خوشبینی غلبه دارد. وی همچنین افزود که اسرائیل فهرستی از مطالبات خود را که شامل «خطوط قرمز غیرقابلچشمپوشی» است، به ایالات متحده ارائه کرده است.
این مطالبات شامل خروج ذخایر اورانیوم از ایران، برچیدن تأسیسات غنیسازی فردو و جدا کردن پرونده لبنان از پرونده ایران میشود. این اظهارات نشاندهنده موضع قاطع اسرائیل در قبال برنامه هستهای و فعالیتهای منطقهای ایران است و نگرانیها از تشدید تنشها را افزایش میدهد. همزمان با این هشدارها، تلاشهای دیپلماتیک برای یافتن راه حلی مسالمتآمیز ادامه دارد. در همین راستا، هیئت پاکستانی روز شنبه ۲۹ فروردین در تهران حضور داشت تا پاسخ روشنی از جمهوری اسلامی در خصوص خواستههای ایالات متحده دریافت کند. با این حال، گزارش خبرنگار شبکه الجزیره حاکی از آن بود که فضای رایزنیها تا ساعات اولیه عصر شنبه چندان خوشبینانه نبوده و سرانجام این گفتگوها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. این امر نشان میدهد که دستیابی به توافق میان ایران و قدرتهای جهانی همچنان با چالشهای جدی روبرو است. در همین حال، روزنامه نیویورکتایمز با استناد به ارزیابیهای اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داده است که جمهوری اسلامی احتمالا به حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکهای بالستیک پیش از جنگ خود و حدود ۶۰ درصد از پرتابگرهای موشک خود دسترسی دارد. این گزارش بر اهمیت موضوع توانمندیهای موشکی ایران در مذاکرات جاری و نگرانیهای منطقهای و بینالمللی تأکید میکند. همچنین، خبر سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد و رایزنی وی با مقامات و گروههای مختلف عراقی درباره بنبست سیاسی در انتخاب نخستوزیر این کشور و اختلافات میان گروههای شیعه، نشاندهنده عمق درگیریهای منطقهای و نقش ایران در تحولات عراق است. روز شنبه ۲۹ فروردین شاهد تحولات متناقضی در خصوص تنگه هرمز بود. ابتدا اعلام «بازگشایی کامل» و سپس تهدید دوباره به انسداد، در حالی که اختلافات میان تهران و واشینگتن همچنان پابرجاست و آینده آتشبس در هالهای از ابهام قرار دارد. پس از آنکه جمهوری اسلامی با حمله به کشتیها دوباره تنگه هرمز را بست، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در جلسهای با مشاوران امنیتی خود در کاخ سفید شرکت کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در مصاحبهای تلویزیونی اعلام کرد که تهران و واشینگتن بر سر چند موضوع هستهای و تنگه هرمز اختلاف نظر دارند. این رویدادها بر پیچیدگی اوضاع و دشواری دستیابی به ثبات در منطقه تأکید دارد. در همین حال، جمعی از ایرانیان مقیم شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا، شنبه ۲۹ فروردین به مناسبت صدمین روز کشتار معترضان به دست جمهوری اسلامی در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ گرد هم آمدند و یاد و خاطره جانباختگان را گرامی داشتند. این رویداد نشاندهنده ادامه اعتراضات و مخالفتها با نظام حاکم در ایران است. همچنین، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از آغاز فرایند دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی خبر داد و اعلام کرد که این دسترسی ابتدا برای اساتید دانشگاهها و سپس برای سایر پژوهشگران فراهم خواهد شد. این اقدام در راستای تلاش برای تسهیل امور پژوهشی و علمی در ایران صورت میگیرد، اما در شرایط کنونی و با توجه به تنشهای بینالمللی، پیامدهای آن نیازمند بررسی دقیقتر است. روزنامه هاآرتص نیز گزارشهایی درباره تحولات ۲۴ ساعت گذشته ایران منتشر کرده است که نشاندهنده ادامه روند ناآرامیها و تنشها در منطقه است
