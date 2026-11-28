مهدی فتاحیان مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه از آماده‌باش دستگاه‌های امدادی در پی ورود سامانه بارشی از دوشنبه ۹ آذر و احتمال افت دما و برف خبر داد.

مهدی فتاحیان مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد که کلیه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان این استان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند. این اقدام پیش‌بینی شده برای مقابله با ورود یک سامانه بارشی جدید به جو استان کرمانشاه است که انتظار می‌رود از روز دوشنبه ۹ آذرماه فعالیت خود را آغاز کند.

تجربه موفق بارش‌های سه هفته پیش

مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه با اشاره به سابقه اخیر استان یادآوری کرد که بارش‌های جدی حدود سه هفته قبل با آمادگی و تدابیر به‌موقع بدون ایجاد مشکل یا خسارت جدی پشت سر گذاشته شد. فتاحیان تأکید کرد که برای سامانه بارشی جدید نیز از قبل هماهنگی‌های لازم انجام شده است و به همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شده که آمادگی خود را حفظ کنند.

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وی توضیح داد که با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر احتمال افت دما و شروع بارش‌ها، تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط جوی پیش‌رو اندیشیده شده است. حضور مستمر و فعال دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در طول زمان فعالیت این سامانه بارشی از الزامات کلیدی برای مقابله با حوادث احتمالی در نظر گرفته شده است.

شناسایی نقاط حادثه‌خیز و تامین تجهیزات

نقاط حادثه‌خیز استان کرمانشاه از قبل شناسایی شده و بازدیدهای لازم از آن‌ها صورت گرفته است. فتاحیان خاطرنشان کرد که خوشبختانه در بارش‌های قبلی مشکل جدی در این مناطق وجود نداشت و امیدواریم با آمادگی‌های انجام‌شده، بارش‌های پیش‌رو نیز بدون حادثه و خسارت جدی سپری شود. دستگاه‌های مربوطه موظف هستند از روز دوشنبه تا پایان بارش‌ها برای امدادرسانی و رسیدگی به حوادث احتمالی در آماده‌باش کامل باشند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها علاوه بر بارش باران، احتمال یخبندان و بارش برف در برخی نقاط استان وجود دارد. برای مقابله با این شرایط احتمال افت دما، شن و نمک مورد نیاز برای برف‌روبی و یخ‌زدایی معابر داخل شهرها و محورهای مواصلاتی تأمین شده است تا در صورت وقوع برف و یخ‌زدگی، مشکلی در تردد و رفت‌وآمد مردم ایجاد نشود.

تأمین سوخت و توصیه‌های ایمنی به شهروندان

مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه از تأمین سوخت مورد نیاز مناطق مختلف استان خبر داد و گفت با توجه به احتمال کاهش دما، سوخت مورد نیاز حتی برای مناطق دورافتاده و آخرین روستاهای استان نیز تأمین شده است. این اقدام nhằm پیشگیری از بروز مشکل برای مردم در تأمین سوخت در روزهای سرد پیش‌رو انجام شده است.

فتاحیان در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، از مردم خواست در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند. وی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌ها و هشدارهای صادره به مدیریت بهتر شرایط کمک کنند و در زمان فعالیت سامانه بارشی از ترددهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی خودداری نمایند. همچنین به افراد توصیه شد که به ارتفاعات، مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها نزدیک نشوند تا از بروز حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.