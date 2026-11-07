شمس‌اله سلامی رئیس هیئت‌عامل صندوق اعلام کرد که کارشناسان برای ارزیابی خسارت منازل دارای انشعاب قانونی برق در مناطق سیل‌زده آماده اعزام هستند. ثبت خسارت حداکثر تا ۷ روز پس از حادثه الزامی است.

شمس‌اله سلامی، رئیس هیئت‌عامل صندوق ضمانت وام دانش‌آموزی، با اشاره به تداوم بارندگی‌های سنگین و صدور هشدارهای قرمز در برخی نقاط کشور، از آمادگی کامل واحدهای این صندوق برای پذیرش و بررسی گزارش‌های خسارت خبر داد. این اقدام در راستای حمایت از ساکنان مناطق آسیب‌دیده و تسریع در فرآیند جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی صورت گرفته است.

پوشش خسارت منازل و اعزام کارشناسان

رئیس هیئت‌عامل صندوق تصریح کرد که واحدهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق مشمول پوشش این صندوق هستند. کارشناسان این نهاد برای ارزیابی دقیق خسارت‌های احتمالی وارد مرحله آمادگی شده‌اند. در صورت نیاز، کارشناسان صندوق با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت بحران کشور به مناطق آسیب‌دیده اعزام خواهند شد تا روند بررسی پرونده‌ها با سرعت بیشتری پیگیری شود.

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الزام ثبت خسارت در مهلت هفتگی

شمس‌اله سلامی بر ضرورت ثبت به‌موقع خسارت‌ها توسط شهروندان تأکید ویژه‌ای کرد. طبق ضوابط جدید، ساکنان واحدهای آسیب‌دیده باید حادثه را حداکثر تا هفت روز پس از وقوع، از طریق مدیریت بحران استان مربوطه اعلام و در سامانه صندوق ثبت کنند. این مهلت قانونی برای تشکیل پرونده و پیگیری امور ضروری است و عدم رعایت آن ممکن است بر روند دریافت حمایت‌ها تأثیر بگذارد.

تعطیلی مدارس و وضعیت مناطق سیل‌زده

بارندگی‌های شدید در پی آن، منجر به تعطیلی غیرحضوری مدارس در استان‌های بوشهر، گناوه و خارگ شده است. این تصمیم در واکنش به هشدارهای قرمز صادر شده برای پنج استان مختلف گرفته شده است. همزمان، گزارش‌های میدانی از پیامدهای سیلاب، رانش زمین و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق مختلف کشور منتشر شده است.

هماهنگی بین‌دستگاهی برای کاهش آسیب‌ها

صندوق با همیاری دستگاه‌های اجرایی همکار، تلاش می‌کند تا با اعزام نیروهای متخصص به صحنه حادثه، سرعت رسیدگی به درخواست‌ها را افزایش دهد. این همکاری تنگاتنگ بین نهادهای بیمه‌گر و مدیریت بحران، برای اطمینان از شفافیت در فرآیند جبران خسارات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده است. شهروندان موظفند برای دریافت حمایت‌های مالی، مراحل ثبت خسارت را در بازه زمانی تعیین شده تکمیل نمایند.