اسرائیل پس از حملات هوایی اخیر در لبنان و تهدیدهای ایران، نیروهای خود را برای پاسخ به حمله بالستیک احتمالی آماده کرده است. درحالیکه مقامهای اسرائیلی تأکید میکنند هرگونه حمله ایران پاسخ unforgiving خواهد داشت، رهبران لبنان نیز به遏 مداخelos تخصصی ایران در کشور خود اصرار دارند و در عین حال مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران پیشرفت املهای داشته است.
اسرائیل در حال آمادهسازی برای واکنش احتمالی به یک حمله موشکی بالستیک احتمالی از سوی جمهوری اسلامی ایران است. طبق گزارش روزنامه جروزالم پست، ا یال زمیر ، رئیس ستاد ارتش اسرائیل ، اعلام کرد که نیروهای اسرائیل ی برای پاسخ به حمله احتمالی ایران در ساعات آینده آماده هستند و شهروندان را به رعایت دستورالعملهای جبهه داخلی فراهم آورده است.
زمیر اشاره کرد که این حمله احتمالی ممکن است به عنوان واکنش ایران به حملات هوایی اسرائیل روز یکشنبه بر مواضع حزبالله در بیروت باشد. این حملات اسرائیلی پس از پرتاب پهپادهای حزبالله به سمت شهرکهای شمالی اسرائیل صورت گرفت. همچنین مقامهای اسرائیلی در گفتگو با جروزالم پست تأکید کردند که اسرائیل در صورت وقوع چنین حملهای، قطعاً پاسخ خواهد داد.
یکی از این مقامها بیان داشت: هیچ سناریویی وجود ندارد که ایران به ما شلیک کند و اسرائیل پاسخ ندهد. در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، قصد دارد شامگاه یکشنبه نشست کابینه امنیتی را برای بررسی آخرین تحولات منطقهای برگزار کند.
بر اساس تحلیلها، اگر جمهوری اسلامی ایران حمله کند، اسرائیل احتمالاً با بازگشت به حملات هوایی پاسخ میدهد، مشابه واکنش خود پس از شلیک حدود ۲۵ موشک توسط ایران در هفته گذشته کهoldtauses تلفاتی برای اسرائیل به همراه نبود. پیش از این، در پی پاسخ تلافیجویانه اسرائیل به حملات حزبالله در لبنان، محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در بیانیهای که رسانههای حکومتی منتشر کردند، هشدار داد که پاسخ رزمندگان اسلام در راه است و لبنان را جان خود دانست و تأکید کرد که نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد.
در عین حال، دولت لبنان بارها به ایران اعلام کرده است که مداخله در امور داخلی خود را متوقف کند. جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در insistence با شبکه سیانان، پیامی روشن به رهبران ایران فرستاد و گفت لبنان کشور ایران نیست، بلکه کشور خود مردم لبنان است. در این میان، دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، ادعا کرد که توافق صلح با جمهوری اسلامی ایران ظرف چند ساعت امضا خواهد شد
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