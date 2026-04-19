مقامهای اسرائیل ی اعلام کردهاند که در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی ، برای بازگشت به جنگ آمادگی کامل دارند. این در حالی است که خبرها حاکی از شکننده بودن آتشبس کنونی است و بدبینی نسبت به چشمانداز صلح بیشتر از خوشبینی است. اسرائیل در چارچوب مذاکرات میان واشینگتن و تهران، فهرستی از مطالبات خود را به ایالات متحده ارائه کرده است که شامل خروج ذخایر اورانیوم از ایران، برچیدن تاسیسات غنیسازی فردو و جدا کردن پرونده لبنان از پرونده ایران میشود.
این موارد به عنوان خطوط قرمز غیرقابل چشمپوشی از سوی اسرائیل مطرح شدهاند. در همین راستا، هیات پاکستانی تلاشهایی را برای دریافت پاسخ روشنی از جمهوری اسلامی در خصوص خواستههای ایالات متحده انجام داد، اما فضا چندان خوشبینانه نبود و رایزنیها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. بر اساس گزارشهای اطلاعاتی ایالات متحده، جمهوری اسلامی دسترسی به حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکهای بالستیک پیش از جنگ خود و حدود ۶۰ درصد از پرتابگرهای موشک خود را باز یافته است. این تحولات در حالی رخ میدهد که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای رایزنی درباره بنبست سیاسی در عراق و اختلافات میان گروههای شیعی این کشور، به بغداد سفر کرده است. در تحولی دیگر، روایتها درباره وضعیت تنگه هرمز به طور چشمگیری تغییر کرد؛ از اعلام بازگشایی کامل تا تهدید دوباره به انسداد. این اختلافات میان تهران و واشینگتن همچنان پابرجاست و آینده آتشبس را در هالهای از ابهام قرار داده است. پس از آنکه جمهوری اسلامی با حمله به کشتیها، تنگه هرمز را برای بار دیگر بست، واکنشها در سطح بینالمللی افزایش یافت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبهای تلویزیونی اعلام کرد که تهران و واشینگتن بر سر چند موضوع هستهای و تنگه هرمز اختلاف نظر دارند. در همین حال، خبرهایی از جمع شدن جمعی از ایرانیان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا به مناسبت صدمین روز کشتار معترضان به دست جمهوری اسلامی در دی ۱۴۰۴ منتشر شد. در جبهه داخلی، مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از آغاز روند دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی خبر داد. این دسترسی از اساتید دانشگاهها شروع شده و به تدریج پژوهشگران دیگر و مراکز علمی را نیز شامل خواهد شد. اطلاعات اساتید در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته و این روند از طریق اساتید برای پژوهشگران آغاز میشود و سپس به پژوهشکدهها و دیگر مراکز گسترش مییابد. روزنامه هاآرتص نیز به این تحولات پرداخته و گزارش داده است که روایتها درباره وضعیت ایران در ۲۴ ساعت گذشته به طور چشمگیری تغییر کرده است. این گزارشها نشاندهنده پیچیدگی اوضاع و تداوم تنشها در منطقه است، به ویژه در خصوص پرونده هستهای ایران و مناقشات منطقهای. تهدید به بازگشت به جنگ در صورت شکست مذاکرات، نشاندهنده حساسیت شرایط کنونی است و جامعه جهانی را با چالشهای جدی روبرو میکند. عدم قطعیت در مذاکرات، افزایش تنشها و احتمال بروز درگیریهای نظامی، همگی عواملی هستند که آینده منطقه را تحت تاثیر قرار میدهند. تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافق همچنان ادامه دارد، اما موانع و اختلاف نظرها به حدی است که چشمانداز روشنی پیش روی مذاکرات نیست. این وضعیت، نگرانیها را در مورد ثبات منطقهای افزایش داده و نیازمند رویکردی محتاطانه و واقعبینانه از سوی تمامی طرفهای درگیر است. همچنین، تحولات داخلی در ایران، از جمله وضعیت دسترسی به اینترنت بینالمللی برای جامعه دانشگاهی، بخشی از تصویر بزرگتر شرایط کنونی است که نشاندهنده تلاش برای مدیریت داخلی در کنار چالشهای خارجی است. این مسائل در کنار هم، تصویری پیچیده و پرچالش از وضعیت کنونی ایران و منطقه ارائه میدهند و نیازمند تحلیل و رصد دقیق تحولات آتی هستند
