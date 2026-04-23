وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که این کشور در انتظار چراغ سبز آمریکا برای هدف قرار دادن رهبر جدید ایران و تاسیسات انرژی آن است. همزمان، تنش‌ها در منطقه با فعال شدن پدافند هوایی در تهران و اقدامات آمریکا علیه نفتکش‌های ایرانی افزایش یافته است.

وزیر دفاع اسرائیل ، یسرائیل کاتز، در جریان یک ارزیابی امنیتی اعلام کرد که اسرائیل برای ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی آماده است و در انتظار دریافت چراغ سبز از سوی ایالات متحده آمریکا برای هدف قرار دادن رهبر جدید جمهوری اسلامی و تاسیسات انرژی این کشور می‌باشد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر فعال شدن پدافند هوایی در آسمان تهران افزایش یافته است. ارتش اسرائیل هرگونه دخالت در این رویداد را تکذیب کرده است، اما گزارش‌ها حاکی از پرواز چند پهپاد در ارتفاع پایین بر فراز شهر پرند و فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در بخش‌هایی از تهران است. این موضوع از سوی رسانه‌های ایرانی نیز گزارش شده، اما نورنیوز توضیحی در این خصوص ارائه نکرده است.

در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر سردرگمی ایران در تعیین رهبری، محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان، نامزدهای ریاست جمهوری، در یک پیام مشترک بر اتحاد و انسجام ملت ایران و تبعیت از رهبر انقلاب تاکید کردند. رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، نیز با رد واژه‌های تندرو و میانه‌رو، بر قوام و انسجام تمامی اقشار و جناح‌ها در ذیل اوامر رهبری تاکید کرد.

همزمان، آمریکا نیز اعلام کرده است که یک نفتکش تحت تحریم به نام «مجستیک ایکس» را که در حال انتقال نفت از ایران بود، در اقیانوس هند توقیف کرده است و از زمان آغاز محاصره دریایی سواحل جنوب ایران، ۳۳ کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدامات در راستای اجرای تحریم‌ها و مختل کردن شبکه‌های غیرقانونی مرتبط با ایران صورت می‌گیرد. نگرانی‌ها در بریتانیا نیز در حال افزایش است.

نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، ابراز نگرانی کرده است که برخی کشورها از عوامل نیابتی برای انجام حملات در این کشور استفاده می‌کنند. این اظهارات همزمان با بازداشت دو مظنون دیگر در ارتباط با مجموعه‌ای از آتش‌سوزی‌های عمدی علیه اهداف یهودی و سایر اماکن در لندن است. در همین حال، سازمان مجاهدین خلق با انتشار بیانیه‌ای، ارتباط خود با سلطانعلی شیرزادی، زندانی سیاسی اعدام شده، را تکذیب کرده است.

همچنین، رئیس قوه قضاییه ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، از آمادگی سپاه پاسداران برای مقابله با ناوهای جنگی آمریکا در غارهای جزیره فارور با استفاده از ناوگان زنبوری شامل قایق‌های تندرو و پهپادهای دریایی خبر داده و از اقدامات علیه سه کشتی در تنگه هرمز گزارش داده است. این تحولات نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها و پیچیدگی‌های امنیتی در منطقه است و نیازمند دیپلماسی فعال و خویشتنداری طرفین می‌باشد





