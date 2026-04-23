وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که این کشور در انتظار چراغ سبز آمریکا برای هدف قرار دادن رهبر جدید ایران و تاسیسات انرژی آن است. همزمان، تنش‌ها در منطقه با فعال شدن پدافند هوایی در تهران و اقدامات دریایی آمریکا افزایش یافته است.

وزیر دفاع اسرائیل ، یسرائیل کاتز، در جریان یک ارزیابی امنیتی اعلام کرد که اسرائیل برای ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی آماده است و در انتظار دریافت چراغ سبز از سوی ایالات متحده آمریکا برای هدف قرار دادن رهبر جدید جمهوری اسلامی و تاسیسات انرژی این کشور است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر فعال شدن پدافند هوایی در آسمان تهران افزایش یافته است. ارتش اسرائیل هرگونه دخالت در این رویداد را تکذیب کرده است، اما گزارش‌ها حاکی از پرواز چند پهپاد در ارتفاع پایین بر فراز شهر پرند و فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در بخش‌هایی از تهران است. این موضوع از سوی رسانه‌های ایرانی نیز گزارش شده است، اما نورنیوز توضیحی در این خصوص ارائه نداده است.

در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر سردرگمی ایران در تعیین رهبری، محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در یک پیام مشترک بر اتحاد و انسجام ملت ایران و تبعیت از رهبر انقلاب تاکید کردند. رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، نیز با رد واژه‌های تندرو و میانه‌رو، بر قوام و انسجام تمامی اقشار و جناح‌ها در ایران اسلامی تحت اوامر رهبری تاکید کرد.

در همین حال، تانکر ترکرز گزارش داده است که نفتکش مجستیک ایکس، که پیش‌تر با نام‌های کیوتو و لونا لیک فعالیت می‌کرد، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت برای جمهوری اسلامی منتقل کرده است. وزارت جنگ آمریکا نیز از توقیف این نفتکش در اقیانوس هند و اجرای عملیات 'بازرسی و سوار شدن با حق بازرسی' خبر داده است.

سنتکام نیز اعلام کرده است که از آغاز محاصره دریایی سواحل جنوب ایران، ۳۳ کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده است. نگرانی‌ها در بریتانیا نیز در حال افزایش است. نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، از افزایش استفاده دولت‌های خارجی از عوامل نیابتی برای انجام حملات در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

این اظهارات همزمان با بازداشت دو مظنون دیگر در ارتباط با مجموعه‌ای از آتش‌سوزی‌های عمدی علیه اهداف یهودی و سایر اماکن در لندن است که تا کنون تعداد بازداشت‌شدگان را به ۲۵ نفر رسانده است. در داخل ایران نیز، قوه قضاییه از اعدام سلطانعلی شیرزادی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و همکاری با اسرائیل خبر داده است، در حالی که سازمان مجاهدین خلق ارتباط خود با این فرد را تکذیب کرده است.

همچنین، رییس قوه قضاییه از آمادگی سپاه پاسداران با ناوگان زنبوری شامل قایق‌های تندرو و پهپادهای دریایی در غارهای جزیره فارور برای مقابله با ناوهای جنگی آمریکا خبر داده و از اقدامات علیه سه کشتی در تنگه هرمز گزارش داده است





