منصور فیروزبخت مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان با اعلام فوت ۱۰ نفر در شش‌ماهه نخست سال به دلیل گازگرفتگی، هشدار داد. بررسی آمار یک‌دهه‌ای نشان می‌دهد زمستان و آذرماه خطرناک‌ترین زمان‌ها هستند و رعایت نکات ایمنی حیاتی است.

منصور فیروزبخت ، مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان ، از افزایش خطر مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در فصل سرما خبر داد. وی با اشاره به ثبت ۱۰ مورد فوت در شش‌ماهه نخست سال جاری در این استان، هشدار داد که کاهش جزئی آمار نسبت به سال گذشته به معنای رفع خطر نیست و شهروندان باید با سرد شدن هوا احتیاط را دوچندان کنند.

جزئیات آمار مرگبار گازگرفتگی در دهه گذشته

به گزارش ایلنا از اصفهان، بررسی پرونده‌های فوت ناشی از مسمومیت با منوکسیدکربن در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که طی این بازه زمانی، ۶۲۳ نفر در استان اصفهان بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده‌اند. تفکیک جنسیتی این آمار نشان می‌دهد که از میان جان‌باختگان، ۵۲۰ نفر مرد و ۱۰۳ نفر زن بوده‌اند.

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بررسی روند سالانه تلفات نیز تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که سال ۱۴۰۱ با ثبت ۹۵ مورد فوت، بیشترین آمار مرگبار را به خود اختصاص داده است. در مقابل، سال ۱۳۹۷ با تنها ۴۷ مورد فوت، کمترین میزان مرگ ناشی از مسمومیت با منوکسیدکربن را در این بازه زمانی ثبت کرده است.

تفکیک فصلی و ماهانه حوادث گازگرفتگی

اگرچه حوادث گازگرفتگی محدود به فصل خاصی نیستند، اما با کاهش دما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، شمار قربانیان در نیمه دوم سال روند افزایشی پیدا می‌کند. آمار تفکیکی فصول سال نشان می‌دهد که زمستان با ۲۵۹ فوتی، بیشترین سهم مرگبار را دارد و پس از آن پاییز با ۲۱۶ فوتی در جایگاه دوم قرار گرفته است.

در رتبه‌های بعدی نیز بهار با ۱۰۰ فوتی و تابستان با ۴۸ فوتی قرار دارند. تحلیل ماهانه حوادث نیز نشان می‌دهد که آذرماه با ثبت ۱۲۷ مورد فوت، مرگبارترین ماه سال از نظر تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان اصفهان طی بازه زمانی مورد بررسی بوده است.

علائم هشداردهنده و اقدامات فوری اورژانس

منصور فیروزبخت تأکید کرد که علائم اولیه مسمومیت با این گاز، نظیر سردرد، سرگیجه، تهوع و احساس ضعف، ممکن است با علائم سرماخوردگی اشتباه گرفته شوند. او توصیه کرد که بروز این نشانه‌ها در محیط‌های بسته که وسایل گرمایشی روشن است، نباید صرفاً به خستگی نسبت داده شود و افراد باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن محیط آلوده را ترک کنند.

وی افزود: در صورت مشاهده چنین علائمی، افراد باید تهویه محیط را بدون به خطر انداختن جان خود برقرار کنند و برای دریافت خدمات امدادی با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند. سردرد و سرگیجه از جمله نشانه‌های اولیه هستند که باید جدی گرفته شوند.

ضرورت پیشگیری و بررسی ایمنی تجهیزات گرمایشی

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از شهروندان خواست پیش از راه‌اندازی وسایل گرمایشی، تمام تجهیزات گازسوز و مسیرهای خروج گازهای حاصل از احتراق را بررسی کنند. اطمینان از سلامت دودکش، باز بودن مسیر خروج گاز، نصب صحیح اتصالات و استاندارد بودن وسایل گرمایشی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند از بروز حوادث مرگبار جلوگیری کند.

فیروزبخت خاطرنشان کرد که استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد یا به‌کارگیری تجهیزات بدون رعایت دستورالعمل‌های ایمنی می‌تواند خطر مسمومیت را افزایش دهد. وی تاکید کرد که شهروندان باید از مسدود نبودن مسیر دودکش‌ها اطمینان حاصل کنند و به‌ویژه در زمان استفاده از بخاری‌های گازسوز، وضعیت خروج محصولات احتراق را به‌طور مستمر مورد توجه قرار دهند.