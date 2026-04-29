آمادگی آمریکا برای محاصره دریایی بنادر ایران؛ تشدید فشار بر تهران

گزارشهای اخیر حاکی از آن است که دولت ایالات متحده آمریکا ، به رهبری دونالد ترامپ ، در حال بررسی و آمادهسازی برای اعمال یک محاصره دریایی طولانیمدت بر بنادر جمهوری اسلامی ایران است.
این تصمیم، که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط روزنامه وال استریت ژورنال و به نقل از مقامات ارشد آمریکایی آگاه از این موضوع اتخاذ شده، در راستای تشدید فشار اقتصادی بر ایران و به منظور وادار کردن تهران به تجدید نظر در برنامه هستهای خود صورت میگیرد. هدف اصلی از این اقدام، کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی حیاتی است.
مقامات کاخ سفید معتقدند که با اعمال فشار حداکثری، میتوان ایران را به میز مذاکره بازگرداند و به توافقی جامعتر و پایدارتر در مورد برنامه هستهای این کشور دست یافت. این در حالی است که برخی از تحلیلگران و کارشناسان، این رویکرد را به عنوان یک سیاست ریسکی و بالقوه خطرناک ارزیابی میکنند که میتواند منجر به تشدید تنشها در منطقه و بروز درگیریهای نظامی شود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، رئیس جمهور ترامپ در جلسات اخیر با مشاوران خود، گزینههای مختلفی را برای مقابله با ایران مورد بررسی قرار داده است. در میان این گزینهها، از سرگیری حملات هوایی علیه اهداف نظامی و هستهای ایران و همچنین خروج کامل از توافق هستهای (برجام) نیز مطرح شدهاند.
با این حال، ترامپ این دو گزینه را به دلیل خطرات و پیامدهای احتمالی آنها، از جمله احتمال وقوع جنگ تمامعامل در منطقه، خطرناکتر از حفظ محاصره دریایی فعلی ارزیابی کرده است. به همین دلیل، او ترجیح داده است که بر محدود کردن تردد دریایی به بنادر ایران و اعمال فشار بر صادرات نفت این کشور تمرکز کند. این رویکرد، به نظر میرسد که با هدف جلوگیری از تشدید تنشها و حفظ کنترل بر اوضاع، اتخاذ شده است.
با این وجود، نگرانیهایی نیز در مورد اثربخشی این سیاست و احتمال واکنش متقابل ایران وجود دارد. برخی از مقامات آمریکایی هشدار دادهاند که ایران ممکن است در پاسخ به این اقدام، تنگه هرمز را ببندد یا به حملات سایبری و اقدامات خرابکارانه علیه منافع آمریکا و متحدانش در منطقه دست بزند.
در حالی که برخی از چهرههای نزدیک به ترامپ از ادامه فشار بر تهران حمایت میکنند و معتقدند که این سیاست تنها راه برای وادار کردن ایران به عقبنشینی از برنامه هستهای خود است، برخی دیگر از مقامات و کارشناسان نسبت به خطرات اقتصادی و سیاسی این اقدام ابراز نگرانی کردهاند. آنها استدلال میکنند که بستن تنگه هرمز، که یکی از مهمترین مسیرهای حمل و نقل نفت در جهان است، میتواند منجر به افزایش قیمت نفت و ایجاد بحران اقتصادی جهانی شود.
علاوه بر این، تشدید درگیریها در منطقه میتواند به بیثباتی بیشتر و گسترش تروریسم دامن بزند. در همین راستا، برخی از دیپلماتها و کارشناسان بینالمللی خواستار اتخاذ رویکردی دیپلماتیکتر و تلاش برای یافتن راه حلی مسالمتآمیز برای بحران هستهای ایران شدهاند. آنها معتقدند که مذاکره و همکاری، بهترین راه برای حل این مشکل و جلوگیری از وقوع یک فاجعه در منطقه است.
ایران آمریکا محاصره دریایی برنامه هستهای دونالد ترامپ تنگه هرمز فشار اقتصادی