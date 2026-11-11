بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان نتایج مطالعه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد زنان سرباز با آزار جنسی مواجه بوده‌اند. این گزارش زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های سخت‌گیرانه برای برخورد با متخلفان و ایجاد مکانیزم‌های مستقل گزارش‌دهی است.

بوریس پیستوریوس ، وزیر دفاع آلمان، روز چهارشنبه نتایج یک مطالعه میدانی جدید را منتشر کرد که حاوی آمار نگران‌کننده‌ای درباره وضعیت حقوقی و انسانی زنان در نیروهای مسلح این کشور است. بر اساس داده‌های رسمی اعلام شده توسط وزارت دفاع، بیش از ۶۰ درصد زنان شاغل در بوندس‌ور (نیروی نظامی آلمان) در طول دوران خدمت خود دست‌کم یک بار مورد آزار و سوءرفتار جنسی قرار گرفته‌اند. این یافته‌ها که از طریق یک نظرسنجی آنلاین و کاملاً ناشناس بین سربازان جمع‌آوری شده بود، تصویری شفاف از گسترش پدیده خشونت جنسی در ساختار نظامی ارائه می‌دهد.

جزئیات دقیق پژوهش و مقایسه آمار ثبت شده

این پژوهش شامل پاسخ به ۴۱ پرسش تخصصی از سوی حدود چهار هزار نفر از سربازان فعال در ارتش آلمان بود تا تجربه‌های آنان در چهار سطح مختلف سنجیده شود. در پایین‌ترین سطح آزار، حدود ۴۰ درصد از زنان و ۱۶ درصد از مردان شرکت‌کننده گزارش دادند که با اظهارنظرها و پیشنهادهای جنسی ناخواسته مواجه شده‌اند. در مرحله دوم، حدود ۱۵ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که تصاویری از آن‌ها بدون رضایت گرفته یا با استفاده از هوش مصنوعی دستکاری شده است. در سطح سوم، ۹ درصد از زنان و ۳ درصد از مردان بیان کردند که مورد تعرض فیزیکی قرار گرفته‌اند و در شدیدترین سطح، دو درصد از هر دو گروه جنسیت اعلام کرده‌اند که مجبور به انجام اعمال جنسی اجباری شده‌اند.

Also read سولانژ الکساندر، فرمانده زن مقاومت فرانسه درگذشت

بوریس پیستوریوس پس از ارائه این گزارش تأکید کرد که ارقام واقعی سوءرفتار جنسی به مراتب بیشتر از مواردی است که به صورت رسمی ثبت شده‌اند. او اشاره کرد که کمتر از یک‌سوم از این حوادث به مقام‌های مسئول اطلاع داده شده است. کارستن بروئر، بازرس کل ارتش آلمان نیز در تکمیل این تحلیل اعلام کرد که میزان واقعی آزار جنسی بین سه تا پنج برابر آمارهای ثبت‌شده است. این شکاف آماری نشان می‌دهد که آزار و خشونت جنسی در نیروهای مسلح آلمان یک پدیده محدود و موردی نیست، بلکه دارای ابعاد ساختاری و گسترده‌تری است که نیازمند مداخله فوری است.

واکنش‌های سیاسی و خواسته‌های احزاب مخالف

انتشار این گزارش واکنش‌های شدیدی را در میان سیاستمداران آلمانی برانگیخت، به ویژه نمایندگان حزب سبز که بارها خواستار تغییرات بنیادین در ساختار رسیدگی به شکایات بوده‌اند. سارا نانی، سخنگوی سیاست امنیتی فراکسیون حزب سبز در مجلس آلمان و عضو کمیته دفاع پارلمان، پیش از انتشار نهایی نتایج در برنامه تلویزیونی زد.دی.اف (ZDF) اعلام کرد که باید یک دفتر مستقل خارج از ساختار فرماندهی ارتش برای دریافت شکایات ایجاد شود. او معتقد است که زنان آسیب‌دیده نباید مجبور باشند گزارش چنین حوادثی را صرفاً به مافوق مستقیم خود ارائه دهند، زیرا این امر اعتماد لازم برای گزارش‌دهی را از بین می‌برد.

سانی نانی در بیانیه خود خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد تعداد بسیار کمی از زنان وجود دارند که بتوانند حتی یک هفته را در ارتش سپری کنند بدون اینکه با نوعی خشونت کلامی یا جنسی روبه‌رو شوند. این دیدگاه نشان‌دهنده نگرانی عمیق نسبت به فرهنگ سازمانی حاکم بر نیروهای مسلح است. در مقابل، وزارت دفاع آلمان تلاش دارد تا با ارائه راهکارهای عملیاتی، این انتقادات را مدیریت کند و نشان دهد که سیستم موجود قابلیت اصلاح دارد، هرچند فشار افکار عمومی و احزاب اپوزیسیون بر سرعت بخشیدن به این فرآیند افزوده است.

برنامه عملیاتی پیشگیری و برخورد قاطع با متخلفان

وزیر دفاع آلمان وعده داده است که در برابر آزار جنسی در ارتش هیچ‌گونه اغماضی اعمال نخواهد شد و این موضع با اجرای یک برنامه عملی سه محوره دنبال می‌شود. محورهای اصلی این برنامه عبارتند از: پیشگیری مؤثر از سوءرفتار جنسی، رسیدگی حرفه‌ای و شفاف به شکایت‌ها، و برخورد قاطع با متخلفان. پیستوریوس در مقدمه این برنامه تاکید کرد که احترام به کرامت انسانی یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی آلمان است و ارزش‌هایی مانند احترام متقابل، همبستگی، رفاقت و مسئولیت‌پذیری در رهبری، ستون‌های اساسی ارتش این کشور به شمار می‌روند.

یکی از اقدامات ملموس در این راستا، استفاده از توبیخ علنی در جمع نیروها به عنوان یکی از مجازات‌های انضباطی است. هدف از این اقدام افزایش شفافیت و اعتماد قربانیان و همچنین ایجاد بازدارندگی در میان سایر نیروها عنوان شده است. کارستن بروئر، بازرس کل ارتش، اعلام کرد که مقابله با سوءرفتار جنسی از همان ابتدای آموزش نظامی و در تمام سطوح ارتش مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین پیستوریوس تصریح کرد که افرادی که الگوی مناسبی نیستند یا در برابر سوءرفتار سکوت می‌کنند، دیگر نباید مسئولیت مدیریتی داشته باشند.

موانع گزارش‌دهی و راهکارهای حمایتی جدید

با وجود وعده‌های قاطع، چالش اصلی همچنان بی‌اعتمادی سربازان به سیستم فعلی است. حدود یک‌سوم از سربازان در این پژوهش اعلام کرده‌اند که موارد آزار را گزارش نکرده‌اند. دلایل اصلی این سکوت، بی‌اعتمادی به مافوق‌ها و تردید درباره جدی گرفته شدن شکایت‌ها بوده است. برای حل این معضل، در بخش دیگری از برنامه اقدام، امکان ایجاد یک مرجع مستقل و ناشناس برای ثبت شکایت‌ها بررسی می‌شود تا سربازان مجبور نباشند صرفاً به فرمانده یا مافوق مستقیم خود مراجعه کنند.

در همین راستا، کارستن بروئر دستور راه‌اندازی یک خط تلفن ویژه را در اواخر ماه اکتبر صادر کرده بود. قربانیان آزار جنسی می‌توانند با استفاده از رمز کمک "HELP" حوادث را گزارش کرده و مشاوره بگیرند. پیستوریوس افزود که امکان دریافت مشاوره اولیه، راهنمایی و حمایت در زمینه پیشگیری نیز از طریق این خدمات فراهم شده است. او همچنین یادآور شد که آگاهی سربازان از راه‌های گزارش آزار کافی نیست و باید اعتماد آن‌ها به این سازوکارها تقویت شود تا فرهنگ سکوت شکسته شود و عدالت به طور کامل اجرا گردد.