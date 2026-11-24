گزارش مشترک سازمان ملل نشان می‌دهد ۴۷ هزار زن در سال ۲۰۲۵ کشته شدند. در ایران، اختلاف مجلس و دولت بر سر لایحه رومینا و مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به اوج رسیده است.

گزارش مشترک سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ حاکی از آن است که حدود ۴۷ هزار زن و دختر در سراسر جهان به دست شریک زندگی یا بستگان نزدیک به قتل رسیده‌اند. این آمار که بر پایه اطلاعات ۱۲۲ کشور تهیه شده، نشان می‌دهد برای بسیاری از زنان همچنان امن‌ترین مکان یعنی خانه، به خطرناک‌ترین محل تبدیل شده است. به طور متوسط روزانه ۱۲۹ نفر از زنان و دختران در این وضعیت جان خود را از دست می‌دهند.

تفصیل آمار مرگبار در آمار جهانی و آلمان

بر اساس داده‌های منتشر شده، آفریقا با ۲۲ هزار قربانی بیشترین آمار را در این زمینه داشته است. پس از آن قاره آمریکا با ۷۴۰۰ و آسیا با ۱۵ هزار قربانی قرار گرفته‌اند. اروپا با ۲۱۰۰ و اقیانوسیه با ۳۰۰ مورد در رتبه‌های بعدی هستند. گزارش‌دهندگان هشدار داده‌اند که تفاوت‌های آمار نباید به معنای کاهش خشونت تلقی شود، زیرا بخش عمده آن ناشی از بهبود دسترسی به داده‌هاست.

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در کشور آلمان نیز گزارش اداره فدرال جنایی نشان می‌دهد که در سال گذشته ۳۴۲ زن و دختر بر اثر جرایم منجر به مرگ کشته شده‌اند. این رقم حدود ۱۱ درصد بیشتر از سال قبل است و تقریباً هر روز یک زن جان می‌بازد. حدود ۶۰ درصد این قربانیان در خشونت‌های مرتبط با شریک زندگی فعلی یا سابق و اعضای خانواده جان باخته‌اند.

اختلاف لایحه رومینا در مجلس و دولت

موضوع لایحه رومینا که تدوین آن به حدود ۱۵ سال پیش بازمی‌گردد، همچنان به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده و محور اصلی اختلاف بین دولت و مجلس است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرده که طرفین بر سر بازگرداندن مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به متن لایحه به توافق رسیده‌اند. این مواد مربوط به مجازات قتل و برخی انواع ضرب و جرح هستند.

بر اساس گفته‌های بهروزآذر، اگر این توافق در جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی مجلس تثبیت شود، دولت امکان بازنگری در تصمیم خود برای پس‌گرفتن لایحه را خواهد داشت. در غیر این صورت، دولت درخواست استرداد لایحه را پیگیری خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ۲۶ آبان از تصویب متن اصلاح‌شده در این کمیسیون خبر داد.

واکنش‌ها و ابعاد جدید آمار خشونت

الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، خواستار حمایت مؤثرتر از قربانیان و پاسخ‌گو کردن عاملان خشونت شد. هالر، مسئول حمایت در شورای زنان آلمان، گفت تنها حدود پنج درصد موارد خشونت گزارش می‌شود. او خواستار گسترش خانه‌های امن و اصلاح رویه‌های قضایی شد. در آلمان شمار قربانیان خشونت خانگی به ۲۸۰ هزار نفر و قربانیان خشونت دیجیتال به ۳۱ هزار و ۲۲۱ نفر رسیده است.