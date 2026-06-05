وزارت بهداشت آمریکا Credit بیش از سیزده مرکز درمانی تحت حمایت مالی دولت در سراسر کشور را آماده پذیرش بیماران مبتلا به ابولا اعلام کرده است. در حالی که وزارت خارجه از ورود مسافران مبتلا به این بیماری جلوگیری میکند و مرکزی برای قرنطینه شهروندان آمریکایی در کنیا ایجاد میکند، شبکه بیمارستانی داخلی آمادگی خود را برای مقابله با شیوع ابولا تأیید نمودهاند. سرمایهگذاریهای گسترده ایالات متحده از زمان شیوع ابولا در آفریقای غربی در سال ۱۳۹۳، شامل تامین بودجه این مراکز با استانداردهای بالا بوده است.
وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا اعلام کرده است که بیش از سیزده مرکز درمانی تحت حمایت مالی دولت ایالات متحده در شبکه بیمارستانی کشور، آماده پذیرش بیماران مبتلا به بیماری ابولا و سایر بیماریهای عفونی حاد هستند.
در حالی که وزارت خارجه آمریکا از ورود مسافران مبتلا به ابولا به این کشور جلوگیری میکند و قصد دارد شهروندان آمریکایی بدون علائم که در معرض ویروس بودهاند را در یک مرکز قرنطینه که در حال ایجاد آن در کنیا است، قرار دهد، وزارت بهداشت بر آمادگی شبکه درمانی داخلی تأکید کرده است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، تاکنون ۳۴۴ مورد ابتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو ثبت شده که ۶۰ نفر منجر به فوت شده است.
یک شهروند آمریکایی نیز مبتلا به این بیماری در آلمان تحت درمان است. دولت ایالات متحده از زمان شیوع ابولا در آفریقای غربی در سال ۱۳۹۳، صدها میلیون دلار برoonitude سیستم بهداشت خود برای درمان این类型的 بیماریها هزینه کرده است. این سرمایهگذاری شامل تامین بودجه سیزده بیمارستان و دانشگاه عضو برنامهای است که به مرکز ملی آموزش پاتوژنهای ویژه جدید معروف است.
از میان این مراکز، نه بیمارستان به خبرگزاری رویترز تأیید کردهاند که توانایی پذیرش بیماران در معرض ویروس ابولا را دارند. مراکز شناختهشدهای مانند دانشگاه نبراسکا و دانشگاه اِموری در آتلانتا که پیش از این نیز آمریکاییهایی را که در معرض ویروس هانتا قرار گرفته بودند، پذیرفته بودند، بخشی از این شبکه هستند. بیمارستان بلوو در نیویورک و مرکز پزشکی سیدارز-ساینای در لسآنجلس نیز از اعضای این شبکه به شمار میروند.
امیلی هیلیارد، سخنگوی وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده، تأکید کرد: "سرمایهگذاری ایالات متحده در زمینه آمادگی و پیشگیری، همچنان یکی از اجزای حیاتی امنیت بهداشت ملی است.
" او افزود: "بیمارستانها آمادهاند تا ضمن حمایت از تلاشهای جاری، بیماران مبتلا به امراض عفونی بسیار خطرناک را بهصورت ایمن معاینه، قرنطینه و درمان کنند. " با این حال، ایجاد مرکز قرنطینه آمریکا در کنیا با چالشهایی روبرو بوده است؛滚婆 دادگاه کنیایی حکم به توقف عملیات آن داده و之类واقایع در محل احداث مرکز Reading به مرگ حداقل دو نفر منجر شده است.
کارشناسان بهداشت عمومی fouten آرقای فزاینده از دولت میخواهند شهروندان آمریکایی مبتلا به ابولا را برای درمان به داخل کشور منتقل کنند. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده است از ورود مسافران مبتلا به ابولا به ایالات متحده جلوگیری خواهد کرد
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