آمادگی ۱۰۰ درصدی هلال احمر برای مقابله با سامانه بارشی جدید

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از آمادهباش کامل تیمهای عملیاتی این سازمان در پی هشدارهای هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی از روز شنبه به کشور خبر داد. این آمادگی در راستای پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از بارشها و حفظ ایمنی هموطنان صورت گرفته است.
محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر، اعلام کرد که تمامی تیمهای عملیاتی این سازمان در پی هشدارهای هواشناسی مبنی بر ورود یک سامانه بارشی جدید به کشور، در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند. این سامانه بارشی قرار است از روز شنبه، بیست و نهم فروردین ماه، وارد مناطق شمالغرب، غرب و جنوبغرب کشور شود و در روز یکشنبه، سیام فروردین، گستره آن به بخشهای مرکزی و دامنههای جنوبی رشته کوه البرز خواهد رسید.
با توجه به این پیشبینیها که از سوی مرکز ملی مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اعلام شده است، تمامی پایگاههای امدادونجات جادهای و کوهستانی در استانهای واقع در مسیر این سامانه، در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی قرار گرفتهاند تا بتوانند به سرعت به حوادث احتمالی واکنش نشان دهند. معاون عملیات سازمان امدادونجات با تأکید بر اهمیت حفظ ایمنی هموطنان در ایام پیش رو، توصیههای مهمی را به شهروندان ارائه داد. وی از هموطنان درخواست کرد که در روزهای شنبه و یکشنبه، از سفرهای غیرضروری، به ویژه در محورهای مواصلاتی کوهستانی، خودداری کنند. همچنین، توصیه اکید شد که از اسکان یافتن در حاشیه رودخانهها و مسیلها به طور جدی اجتناب شود، زیرا این مناطق در زمان بارشهای شدید و احتمال وقوع سیلاب، بسیار خطرناک هستند. کبادی با بیان اینکه هدف اصلی از این آمادگی حداکثری، پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و کاهش خسارات احتمالی است، خاطرنشان کرد که تمامی تیمهای واکنش سریع و نیروهای عملیاتی در استانهای در معرض خطر، در وضعیت آمادهباش کامل به سر میبرند. این نیروها آماده هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از بارشها، در کمترین زمان ممکن مداخله کرده و به یاری هموطنان نیازمند بشتابند. این اقدامات نشاندهنده جدیت و مسئولیتپذیری سازمان هلال احمر در قبال حفظ جان و مال مردم است. در پایان، روابط عمومی سازمان امدادونجات به نقل از کبادی، شماره تلفن ۱۱۲، ندای امدادونجات هلالاحمر، را به عنوان یک خط ارتباطی حیاتی معرفی کرد. این شماره به صورت شبانهروزی آماده دریافت تماسها و اعزام تیمهای امدادی به محل حوادث احتمالی است. یکی از نکات قابل توجه در خصوص این شماره، قابلیت شمارهگیری آن حتی بدون داشتن سیمکارت و در مناطقی است که پوشش آنتندهی شبکههای تلفن همراه وجود ندارد. این ویژگی، دسترسی به خدمات امدادی را در شرایط اضطراری و در دورافتادهترین نقاط نیز تسهیل میکند و نقش مهمی در افزایش ضریب اطمینان و کاهش زمان رسیدن امدادگران ایفا مینماید. سازمان هلال احمر با این آمادگیها و اطلاعرسانیها، تلاش میکند تا در مواجهه با بلایای طبیعی، کمترین خسارات را به هموطنان وارد سازد و آسایش و امنیت آنان را در شرایط سخت تضمین کند. آمادگی صددرصدی به معنای استقرار کامل نیروها، تجهیزات لازم و برنامهریزی دقیق برای هرگونه سناریوی احتمالی است که میتواند در پی ورود این سامانه بارشی رخ دهد. این آمادگی نه تنها شامل آمادهسازی نیروهای انسانی، بلکه آمادگی لجستیکی و فنی نیز میشود تا عملیات امداد و نجات با بالاترین کارایی انجام پذیرد. اطلاعرسانی به موقع به مردم نیز بخشی از این استراتژی است تا شهروندان نیز با اتخاذ تدابیر لازم، خود را برای شرایط جوی پیش رو آماده کنند
هلال احمر آماده باش سامانه بارشی امداد و نجات هواشناسی