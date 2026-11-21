وزارت بهداشت آمار ۱۱ هزار مورد کودک‌آزاری و وزارت آموزش‌وپرورش از لغو مدارس در امارات و کویت خبر داد. همچنین دیدار فرمانده سنتکام و حمله به نفتکش‌ها بررسی شد.

محمدحسین جوادی، رئیس اداره مددکاری اجتماعی معاونت درمان وزارت بهداشت ایران ، روز شنبه ۳۰ آبان ماه گزارش داد که در طول یک سال گذشته، ۱۱ هزار و ۶۱۱ مورد کودک‌آزاری و بدرفتاری با کودکان در مراکز درمانی ثبت شده است. بر اساس این گزارش رسمی، بیش از ۸ هزار و ۷۴۷ مورد از این آمار به غفلت و بی‌توجهی والدین یا سرپرستان مربوط می‌شود که بیشترین سهم را در حوادث ثبت‌شده ایفا کرده است.

جزئیات آمار کودک‌آزاری و غفلت‌ها

به گفته مقامات وزارت بهداشت، حدود ۸ هزار مورد از خشونت‌های گزارش‌شده به بدرفتاری مستقیم از سوی مراقبان در منزل و توسط محارم اشاره دارد. این داده‌ها صرفاً بر اساس گزارش واحدهای مددکاری اجتماعی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تهیه شده و تنها مواردی را پوشش می‌دهد که در مراکز درمانی ثبت گردیده‌اند.

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این مقام مسئول با تأکید بر هشدارهای پژوهشی، اشاره کرد که تحقیقات منتشرشده در آبان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد تعداد معاینات جسمی مرتبط با کودک‌آزاری در دهه ۹۰، دو برابر افزایش یافته بود. این آمار نیز محدود به مواردی بود که به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده بودند و نمی‌توانست نماینده کامل وضعیت در جامعه باشد.

وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی در خارج

محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌وپرورش، روز ۳۰ آبان تأیید کرد که مدارس ایرانی در امارات متحده عربی و کویت همچنان فاقد مجوز فعالیت هستند. وی بیان داشت که تلاش‌های مکرر برای بازگشایی مدارس در امارات تاکنون به نتیجه نرسیده و مجوز فعالیت آن‌ها سه روز پس از آغاز درگیری‌های نظامی اسفند ماه گذشته لغو شد.

در کویت نیز در شهریور ماه امسال به مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش اطلاع داده شد که مدارس ایرانی اجازه ادامه فعالیت ندارند. پیش‌تر نیز در اردیبهشت امسال از تعطیلی هفت مدرسه در امارات و کویت خبر داده شده بود. سلیمی افزود که بسیاری از دانش‌آموزان به مدارس دیگر منتقل شده و برخی آموزش از راه دور را دنبال می‌کنند، اما امکان ارتباط مستقیم با والدین پس از تعطیلی محدود شده است.

دیدارهای فرمانده سنتکام در خلیج فارس

دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در ادامه سفرهای دیپلماتیک خود در منطقه، روز ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در دوحه با شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر مشاور در امور دفاعی قطر، دیدار کرد. وزارت دفاع قطر اعلام کرد که این دو طرف راه‌های تقویت همکاری‌ها و مسائل مشترک امنیتی را بررسی کردند.

این دیدارها در حالی صورت می‌گیرد که کوپر پیش‌تر در ریاض با محمد بن سلمان و وزیر دفاع عربستان سعودی، و در تل‌آویو با رئیس ستاد ارتش و موساد گفت‌وگو کرده بود. گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا و اسرائیل به ایران افزایش یافته و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران آغاز دور تازه جنگ هستند.

حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز شنبه ۳۰ آبان اعلام کرد که دو نفتکش در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته‌اند. یک نفتکش هنگام خروج با پرتابه‌ای ناشناس در ناحیه پاشنه کشتی هدف قرار گرفت و نفتکش دیگر در ناحیه موتورخانه آسیب دید. نیروی دریایی ارتش ایران نیز خبر داد که یک نفتکش بدون روشن کردن سامانه‌های ناوبری وارد منطقه ممنوعه شده و بر اثر برخورد با مین دریایی آتش گرفت.