آمادگی نظامی منطقه خلیج فارس برای حملات احتمالی آمریکا به ایران

گزارش وال‌استریت ژورنال و هشدارهای امنیتی نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها و آماده‌باش کامل ارتش‌های منطقه و اسرائیل برای حملات احتمالی به تأسیسات ایران است.

بر اساس گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال در تاریخ دوشنبه ۱۱ آبان، متحدان ایالات متحده در منطقه خلیج فارس خود را برای یک دوره جدید از درگیری‌های نظامی و حملات احتمالی به جمهوری اسلامی آماده می‌کنند. این هشدارها در شرایطی منتشر شده است که دولت دونالد ترامپ و میانجی‌های عربی تلاش می‌کنند از طریق دیپلماسی به مناقشه با تهران پایان دهند، اما عدم پیشرفت در مذاکرات و تهدیدات متقابل، نگرانی‌های منطقه‌ای را به شدت افزایش داده است.

تمایل ترامپ به حمله گسترده پس از انتخابات

روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارش دقیق خود نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، تمایل نشان داده است که پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، حمله‌ای گسترده به زیرساخت‌ها و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام دهد. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که تصمیم نهایی برای اجرای این عملیات نظامی هنوز توسط مقامات آمریکایی اتخاذ نشده است و وضعیت فعلی در مرحله ارزیابی و آماده‌سازی است.

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بر اساس گزارش‌های آکسیوس، دونالد ترامپ در تماس تلفنی روز شنبه ۹ آبان با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرده است که می‌خواهد به تلاش‌های دیپلماتیک در جریان فرصتی برای به نتیجه رسیدن بدهد. این دیدگاه با درخواست فوری نتانیاهو برای انجام حملات بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا متفاوت است و نشان‌دهنده شکاف دیدگاهی در استراتژی‌های منطقه‌ای دو طرف است.

آمادگی کامل ارتش اسرائیل و واکنش‌های ترامپ

در پاسخ به درخواست‌های مقامات اسرائیلی، ارتش اسرائیل طرح‌های حمله را نهایی کرده و در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد. این هماهنگی‌های نظامی نشان می‌دهد که تل‌آویو به سرعت تغییرات احتمالی در سیاست‌های واشنگتن را دنبال می‌کند و برای سناریوهای مختلف نظامی برنامه‌ریزی دقیق انجام داده است.

دونالد ترامپ روز یکشنبه ۱۰ آبان در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت آیووا با بیان اینکه تنها دلیل برای انجام ندادن کار با ایران تاکنون میل به مهربانی و حفظ جان انسان‌هاست، هشدار داد که در مقطعی باید ضربه چکش را وارد کرد. او همچنین ادعا کرد که جمهوری اسلامی حتی به کشورهایی که بی‌طرف بودند یا روابط دوستانه داشتند نیز حمله کرده است و رهبران ایران را دیوانه نامید.

مانورهای امنیتی و خروج کارکنان خارجی

با افزایش احتمال وقوع جنگ مجدد میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، کشورهای منطقه از جمله قطر و امارات متحده عربی مانورهای امنیتی گسترده‌ای را برگزار کرده‌اند. سفارت ایالات متحده در عربستان نیز روز دوشنبه ۱۱ آبان با انتشار یک هشدار امنیتی مهم اعلام کرد که حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، از جمله حمله به فرودگاه‌های غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی، منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و اختلال در سفرها شده است.

این هشدار یادآوری کرد که دولت ایالات متحده از ۲۳ اکتبر دستور خروج کارکنان غیرضروری و اعضای خانواده آنان را از عربستان صادر کرده است. سفارتخانه‌های هلند و بلژیک در خاورمیانه نیز روز پنجشنبه هشدار دادند که ممکن است وضعیت امنیتی در این منطقه به سرعت رو به وخامت بگذارد و سفرها را محدود کنند.

تغییرات استراتژیک ارتش آمریکا و نقش سنتکام

ارتش ایالات متحده گزینه‌های مختلفی را برای انجام حملات احتمالی آماده کرده است. این اقدامات عملیاتی شامل تأمین و ذخیره مجدد مهمات در منطقه، تقویت سامانه‌های دفاعی، خارج کردن نیروها از پایگاه‌های آسیب‌پذیر و اعزام یک سامانه دیگر پدافند موشکی پاتریوت به اسرائیل است. نادر محمودی، فرمانده نیروی سنتکام، نیز اخیراً در کاخ سفید حضور یافته است.

وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که برد کوپر، معاون سابق وزیر دفاع برای سیاست، گزینه‌های مختلف حمله به جمهوری اسلامی را به صورت خلاصه و راهبردی به دونالد ترامپ ارائه کرده است. این هماهنگی‌های بالا‌دستی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران آمریکایی در حال ارزیابی دقیق پیامدهای نظامی و سیاسی هرگونه اقدام سخت علیه تهران هستند.