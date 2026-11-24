برآورد ۷۰۰ هزار کشته روسی، افزایش نرخ دلار به ۲۷۴ هزار تومان، و دیدار قطر با آمریکا برای مذاکرات ایران؛ اخبار روز

دو رسانه مستقل روسی مدیوزا و مدیازونا در گزارشی تحقیقی منتشر شده در روز دوشنبه دوم آذر اعلام کردند که از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بیش از ۷۰۰ هزار نظامی روس کشته شده‌اند. این برآورد بر پایه بررسی اسناد انحصار وراثت و داده‌های درز کرده از سازمان آمار دولتی روسیه است که توسط گروه‌های هکری بلاروسی و اوکراینی به دست آمده است.

جزئیات برآورد تلفات و واکنش‌های بین‌المللی

رسانه مدیوزا و مدیازونا با تحلیل این اسناد به این عدد رسیده‌اند که مجموع تلفات نیروهای روسیه از جمله زخمی‌ها در حال عبور از مرز دو میلیون نفر است. این رقم از مجموع تلفات روسیه و اتحاد جماهیر شوروی در تمامی جنگ‌های پس از جنگ جهانی دوم بیشتر است. همزمان روزنامه گاردین با بررسی بیش از ۱۱ میلیون گواهی فوت، ثبت رسمی بیش از ۴۶۰ هزار مورد مرگ مرتبط با جنگ را گزارش کرد.

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برنامه زمانی تلفات و منابع غربی

سازمان اطلاعات نظامی هلند در گزارش آوریل سال جاری پیش‌بینی کرده بود تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۰۰ هزار نظامی روس کشته شوند. همچنین رئیس سازمان اطلاعات الکترونیکی بریتانیا در ماه مه اعلام کرد شمار کشته‌شدگان روسیه بیش از نیم میلیون نفر است. روزنامه گاردین سال ۲۰۲۵ را مرگبارترین سال جنگ برای روسیه دانسته است.

وضعیت اقتصادی و نرخ ارز در ایران

قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران بامداد سه‌شنبه از ۲۷۰ هزار تومان فراتر رفت و به محدوده ۲۷۰ هزار و ۹۷۰ تومان تا ۲۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. این در حالی است که نرخ دلار روز بیست‌ویکم آبان ۲۶۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده بود. تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه‌های مالی ایران فشار بر اقتصاد کشور را تشدید کرده است.

دیدار قطر با مقامات آمریکایی

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پس از دیدار با مارکو روبیو در واشینگتن اعلام کرد دوحه در حال همکاری با واشینگتن و تهران برای احیای مذاکرات است. همچنین شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با جی‌دی ونس دیدار کرد تا درباره مذاکرات با ایران گفت‌وگو شود. تنش‌ها از نهم اسفند ۱۴۰۴ ادامه دارد.

تحولات منطقه‌ای و دیپلماتیک

وزارت خارجه آمریکا بر ضرورت همکاری با دوحه برای ثبات خاورمیانه تأکید کرد. کاخ سفید نیز اعلام کرد دونالد ترامپ روز چهارشنبه با مارک روته دیدار خواهد داشت. این رویداد پس از ملاقات ترامپ با ولادیمیر پوتین رخ می‌دهد.