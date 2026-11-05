آمادگی اسرائیل برای حمله به ایران در گرو تصمیمات واشنگتن

ارتش اسرائیل با حفظ آمادگی عملیاتی، منتظر تصمیمات نهایی واشنگتن درباره احتمال حمله به ایران است. همزمان، تنش‌های داخلی آمریکا بر سر وزیر جنگ و بودجه نظامی شدت گرفته است.

ارتش اسرائیل هم‌زمان با انتظار برای تصمیمات واشنگتن، آمادگی عملیاتی خود را برای یک حمله احتمالی به جمهوری اسلامی حفظ کرده است. گزارش‌های منتشر شده از منابع نظامی نشان می‌دهد که در حالی که نشانه‌ای از تقویت گسترده نیروهای آمریکا در منطقه دیده نمی‌شود، اهداف استراتژیک دو کشور لزوماً همسو نیست. پس از انتخابات در هر دو کشور، احتمال درگیری مستقیم با ایران همچنان بر سر میز است، اما تحرکات نظامی آمریکا تاکنون محدود به تقویت نیروها در جنوب اسرائیل و جابه‌جایی‌های جزئی در دریای عرب بوده است.

تضاد منافع و اهداف عملیاتی اسرائیل و آمریکا

اسرائیل و ایالات متحده عملیات پیشین موسوم به "شیر غران" را با هدف مشترک تضعیف حکومت ایران آغاز کردند، اما اکنون درباره هدف مرحله بعدی اختلاف نظر دارند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، صراحتاً از سرنگونی حکومت ایران سخن می‌گوید، در حالی که برخی مسئولان آمریکایی خواهان عملیاتی سریع هستند تا ایران را برای دستیابی به توافق هسته‌ای از موضعی نامساعد به پای میز مذاکره بکشاند. این دیدگاه آمریکایی می‌تواند به‌عنوان دستاوردی برای دونالد ترامپ در صورت عملکرد ضعیف جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای مطرح شود.

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تنش‌های داخلی در ارتش اسرائیل و نگرانی‌های انتخاباتی

پیش از انتخابات در اسرائیل، تمایل نتانیاهو و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، به اجرای عملیات مشخص در ایران، منجر به تنش با ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش شد. زامیر نگران بود که آغاز یک عملیات بزرگ علیه حکومت ایران باعث لغو انتخابات شود، بنابراین با همراهی نیروهای آمریکایی مانع اجرای آن گردید. فرماندهان ارشد ارتش در دوره انتخابات برای دور نگه داشتن نیروهای مسلح از رقابت‌های سیاسی، گفت‌وگوها با رسانه‌ها را متوقف کردند. پس از انتخابات نیز نگرانی درباره آسیب به مناطق داخلی اسرائیل و تاثیر بر تحولات سیاسی ادامه دارد.

جبهه‌های جدید در لبنان و کرانه باختری

برنامه‌ریزان نظامی اسرائیل احتمال همراهی عملیات علیه ایران با دور تازه‌ای از نبرد در لبنان را در نظر گرفته‌اند. نیروهای اسرائیلی در امتداد مرز لبنان عملیات پاک‌سازی را ادامه می‌دهند اما بخش قابل‌توجهی از فعالیت آن‌ها اکنون بر آماده‌سازی مواضع و تطبیق شیوه‌های عملیاتی با شرایط زمستان متمرکز است. ارتش همچنین طرح‌هایی برای حمله احتمالی به حزب‌الله در جنوب لبنان آماده می‌کند. در کرانه باختری نیز ارتش اسرائیل تلاش می‌کند از تشدید درگیری‌ها جلوگیری کند و زنجیره حملات را مختل کرده است، اما شتاب‌گیری ایجاد شهرک‌ها، به‌ویژه در شمال کرانه باختری و منطقه بنیامین، فشار شدیدی بر ارتش وارد کرده است.

بحران سیاسی در پنتاگون و تلاش برای استیضاح هگست

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ویدیویی ضبط شده مقابل پنتاگون، جنگ با حکومت ایران را تلاشی شجاعانه و تاریخی خواند و اعلام کرد آمریکا برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این موضع‌گیری در حالی صورت گرفت که جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را از دست داده‌اند و دونالد ترامپ و جی‌دی ونس، نارضایتی رای‌دهندگان از جنگ را مستقیماً به شکست انتخاباتی حزب مرتبط دانستند. هگست از کنگره خواست بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری وزارت جنگ را تصویب کند، اما این درخواست با مخالفت‌هایی در میان قانون‌گذاران روبه‌رو شده است.

واکنش ترامپ و افکار عمومی نسبت به وزیر جنگ

دونالد ترامپ در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید از عملکرد فوق‌العاده هگست دفاع کرد و با اشاره به کاهش شمار ژنرال‌ها در دوره او، بر تداوم همکاری با وزارت جنگ تاکید داشت. با وجود دریافت شکایت‌هایی درباره عملکرد هگست، ترامپ قصد دارد او را در سمت خود نگه دارد، هرچند پس از تسلط دموکرات‌ها بر سنا، گرفتن رأی تأیید برای وزیر جنگ جایگزین دشوار خواهد بود. هم‌زمان، حساب رسمی کاخ سفید کارزاری با شعار "بایستید. بجنگید. از جمهوری دفاع کنید" راه انداخت. توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی، رهبری تلاش برای استیضاح هگست را بر عهده دارد و هگست نیز مسی را نماینده‌ای شکست‌خورده خواند. در مقابل، آستین اسکات، نماینده جورجیا، تاکید کرد که تصویب بودجه و لایحه دفاعی نیاز به حمایت هر دو حزب دارد و جیسون کرو، نماینده دموکرات کلرادو، هگست را به آغاز جنگ‌های بی‌پایان متهم کرد.