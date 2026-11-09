دونالد ترامپ اعلام کرد ایالات متحده برای حملات نظامی به ایران آماده است. قطر و عربستان خواهان راه حل مسالمت آمیز هستند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در صورت لزوم برای ازسرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی کاملاً آماده است. این اعلام مواضع جدید در حالی مطرح شد که کشورهای منطقه از جمله قطر و عربستان سعودی تلاش برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز برای پایان درگیری‌ها دارند.

خبرگزاری رویترز در گزارش خود روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه تأیید کرد که ترامپ در طول یک مصاحبه تلفنی کوتاه با این خبرگزاری، بر آمادگی نظامی ایالات متحده تأکید ویژه کرده است. این صحبت‌ها پس از دیدار رئیس‌جمهور آمریکا با نخست‌وزیر قطر که سمت وزیر امور خارجه را نیز بر عهده دارد، صورت گرفت.

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موضع آمریکا درباره عملیات نظامی و تهدیدات هسته‌ای

دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالات پیرامون احتمال ادامه تنش‌ها با جمهوری اسلامی، صراحتاً بیان کرد که هر زمان که تصمیم بگیرند، نیروهای نظامی آمریکا برای اقدام آماده هستند. او همچنین در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌بی‌اس ابراز داشت که اگر به گذشته برگردد، قطعاً همان تصمیمات سخت را نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد.

پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده نیز در حمایت از رویکرد دولت ترامپ، اقدامات نظامی علیه ایران را ضروری اما ناپاپولار خواند. وی هشدار داد که نباید اجازه داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود که مقابله با این حکومت ممکن است محبوبیت سیاسی ایجاد نکند اما برای امنیت حیاتی است.

تلاش‌های دیپلماتیک قطر و عربستان برای آتش‌بس

از سوی دیگر، ترامپ اشاره کرد که قطر و عربستان سعودی خواهان راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی هستند. این موضوع نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش جنگ و کاهش تنش‌ها در خاورمیانه است. ترامپ بر این نکته تأکید کرد که کشورهای همسایه به دنبال ثبات منطقه‌ای هستند.

با این وجود، رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال نگرانی‌های جدی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران ابراز کرد. او در مصاحبه با سی‌بی‌اس با به کار بردن عبارات تند ادعا کرد که جمهوری اسلامی مانند یک دیوانه با سلاح اتمی عمل خواهد کرد و ممکن است جهان را منفجر کند. این بیانیه‌ها نشان‌دهنده عمق ناامنی‌های آمریکا نسبت به تهران است.

پیامدهای انسانی و فشارهای اقتصادی بر مردم ایران

دونالد ترامپ همچنین به جنبه‌های انسانی درگیری‌ها اشاره کرد و گفت که نمی‌خواهد با بستن تمام راه‌ها، فشار بسیار سنگینی بر مردم ایران وارد شود. این اظهارنظر در تضاد با لحن تهاجمی او نسبت به حکومت ایران بوده و نشان می‌دهد که او تفاوتی میان مردم و حاکمیت قائل است. هدف از این سیاست، کاهش مخالفان داخلی و خارجی در برابر اقدامات نظامی است.

در نهایت، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده هر دو راهبرد دیپلماتیک و نظامی را همزمان در دستور کار دارد. در حالی که قطر و عربستان به دنبال مذاکره هستند، ترامپ و هگست بر گزینه‌های نظامی تأکید کرده و آماده هرگونه تحول احتمالی در منطقه می‌باشند.